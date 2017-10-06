Глава Минздрава России поручила оказать необходимую помощь раненым в ДТП в Коломне
06.10.2017, 19:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с участием рейсового автобуса в Коломне, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Днём в пятницу в деревне Лукерьино городского округа Коломна произошло опрокидывание рейсового автобуса марки MAN, который следовал по маршруту № 331 Москва – Озеры. По предварительным данным, погибло шесть человек. На данный момент 24 человека госпитализированы, трое находятся в тяжёлом состоянии. Раненых эвакуируют с помощью авиации. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, поясняется в материале.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова поручила профильным федеральным специалистам оказывать необходимое содействие региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших", – говорится в сообщении.
Днём в пятницу в деревне Лукерьино городского округа Коломна произошло опрокидывание рейсового автобуса марки MAN, который следовал по маршруту № 331 Москва – Озеры. По предварительным данным, погибло шесть человек. На данный момент 24 человека госпитализированы, трое находятся в тяжёлом состоянии. Раненых эвакуируют с помощью авиации. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, поясняется в материале.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова поручила профильным федеральным специалистам оказывать необходимое содействие региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших", – говорится в сообщении.
Источник: Правительство Московской области