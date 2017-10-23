ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в третий раз провёл Всероссийскую встречу с родителями, в ходе которой ответил на вопросы о ЕГЭ, итоговой аттестации в 9 классах, всероссийских проверочных работах, исследованиях качества образования, проведении итогового сочинения.

Открывая встречу, Сергей Кравцов рассказал, какие экзамены и проверочные работы ждут школьников в этом учебном году: всероссийские проверочные работы весной пройдут для учащихся 4, 5, 6 и 11 классов, а в октябре будет проведено национальное исследование качества образования по биологии и химии в 10 классах. В проведении ЕГЭ и итогового сочинения в этом году существенных изменений ждать не следует. "В части единого государственного экзамена у нас никаких серьёзных изменений нет, для нас важна стабильность", - сказал глава Рособрнадзора.

Вопросы родителей касались изменений системы ЕГЭ, которые могут произойти в будущем. Сергей Кравцов рассказал, что иностранный язык должен стать обязательным предметом на ЕГЭ для выпускников 11 классов с 2022 года. Сейчас разработана дорожная карта мероприятий, реализация которых будет предшествовать данному нововведению, ведётся работа с учителями и школьниками. Что касается истории, то вопрос о её включении в число обязательных предметов ещё будет обсуждаться.

Руководитель Рособрнадзора не исключил изменения в дальнейшем сроков подачи заявлений на участие в ЕГЭ. Это может стать возможным в связи с широким распространением технологии печати экзаменационных материалов непосредственно в аудитории проведения ЕГЭ, что позволит сократить время на подготовку к проведению экзаменов. "В этом учебном году срок подачи заявлений останется прежним – до 1 февраля 2018 года", - уточнил он.

Интересовались родители также, какими пособиями и ресурсами лучше пользоваться при подготовке к ЕГЭ, как сдать экзамены, проходя службу по призыву в вооруженных силах РФ, особенностями экзаменационных процедур для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Своим опытом успешной подготовки к экзаменам поделились присутствовавшие на встрече родители двоих трёхсотбалльников – выпускников 2017 года, которым удалось набрать 100 баллов на ЕГЭ сразу по трём предметам. По словам Ольги Камзеевой, матери трёхсотбалльницы, главное – это настрой на учёбу у школьника с 1 по 11 класс, поддержка и понимание со стороны родителей.

Несколько вопросов было задано об итоговом собеседовании по русскому языку, которое должно стать допуском к итоговой аттестации в 9 классах. Сергей Кравцов рассказал, что в текущем учебном году будет продолжена апробация и доработка экзаменационной модели, а в штатный режим, как допуск к ГИА-9, итоговое собеседование, скорее всего, войдёт с 2019 года.

Интересовало родителей, будет ли устный экзамен посилен выпускникам школ из национальных республик. Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова пояснила, что особых форм проведения собеседования для отдельных регионов вводить не планируется. "Это будет посильная процедура для ваших ребят. Не волнуйтесь, мы всё попробуем вместе, внимательно проанализируем все итоги апробаций до введения собеседования в штатный режим", - заверила она.

Также глава Рособрнадзора и руководитель Центра национальных и международных исследований Сергей Станченко ответили на ряд вопросов, связанных с проведением всероссийских проверочных работ и национальных исследований качества образования.