Глава "Россетей" обсудил с коллегами из Монголии совместные перспективные проекты
04.09.2017, 10:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве генеральный директор компании "Россети" Олег Бударгин провёл рабочую встречу с делегацией представителей электроэнергетической отрасли Республики Монголии. В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством в сфере электроэнергетики, а также перспективы строительства Большого Азиатского энергокольца.
В ходе дискуссии Бударгин отметил, что "Россети" уделяли и уделяют значительное внимание взаимодействию двух стран в области энергетики. Российский электросетевой комплекс готов предложить сразу несколько интеграционных проектов, которые станут масштабным толчком для развития электроэнергетики Республики и, как следствие, серьёзным стимулом для развития экономики.
Одной из таких инициатив может стать предложенный "Россетями" маршрут ЛЭП, который может пройти из Хакасии через Тыву в Монголию, где позволит объединить изолированные энергорайоны страны в единую энергосистему, а затем вернуться в Россию через Бурятию в Забайкальский край. Линия электропередачи 500 кВ активно рассматривается как альтернатива строительству ГЭС на реке Селенга. Мощность ЛЭП составит до 1 гигаватта. ВЛ-500 объединит пять изолированных энергосистем Монголии.
Участники встречи подчеркнули, что строительство ЛЭП является крайне перспективной идеей, т.к. её реализация позволит значительно снизить объёмы необходимых инвестиций в развитие энергосистем приграничных российских и целого ряда монгольских регионов, а также снять возможные экологические риски, связанные со строительством объектов гидрогенерации на реке Селенге и её притоках. Создание новой электросетевой инфраструктуры является перспективным проектом, а предлагаемая линия в будущем может стать частью Большого Азиатского энергокольца, что, с одной стороны, ещё больше повысит надёжность электроснабжения потребителей, а, с другой, принесёт дополнительный доход всем участникам.
В ходе дискуссии Бударгин отметил, что "Россети" уделяли и уделяют значительное внимание взаимодействию двух стран в области энергетики. Российский электросетевой комплекс готов предложить сразу несколько интеграционных проектов, которые станут масштабным толчком для развития электроэнергетики Республики и, как следствие, серьёзным стимулом для развития экономики.
Одной из таких инициатив может стать предложенный "Россетями" маршрут ЛЭП, который может пройти из Хакасии через Тыву в Монголию, где позволит объединить изолированные энергорайоны страны в единую энергосистему, а затем вернуться в Россию через Бурятию в Забайкальский край. Линия электропередачи 500 кВ активно рассматривается как альтернатива строительству ГЭС на реке Селенга. Мощность ЛЭП составит до 1 гигаватта. ВЛ-500 объединит пять изолированных энергосистем Монголии.
Участники встречи подчеркнули, что строительство ЛЭП является крайне перспективной идеей, т.к. её реализация позволит значительно снизить объёмы необходимых инвестиций в развитие энергосистем приграничных российских и целого ряда монгольских регионов, а также снять возможные экологические риски, связанные со строительством объектов гидрогенерации на реке Селенге и её притоках. Создание новой электросетевой инфраструктуры является перспективным проектом, а предлагаемая линия в будущем может стать частью Большого Азиатского энергокольца, что, с одной стороны, ещё больше повысит надёжность электроснабжения потребителей, а, с другой, принесёт дополнительный доход всем участникам.
Источник: МРСК Центра и Привожья