Глава СКР поручил провести доследственную проверку по информации СМИ о похищении граждан в Московской области
18.09.2017, 11:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области провести доследственную проверку в связи с выходом в новостном выпуске на одном из федеральных каналов сюжета о возможных похищениях людей в Подмосковье.
Как сообщается в материале журналистов, в Московской области, в том числе, в городе Сергиевом Посаде, исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане. По имеющейся информации, они выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах. В сюжете приводятся сведения о ряде пропавших граждан, а также о тех, кого удалось спасти из такого «рабства». Одна из пострадавших сообщила сотрудникам полиции о том, что неизвестные лица отобрали у нее документы и заставили просить милостыню, а если она приносила меньше двух тысяч рублей, её жестоко избивали.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверки ГСУ по Московской области, а также проконтролировать процессуальное решение, принятое по её результатам.
Как сообщается в материале журналистов, в Московской области, в том числе, в городе Сергиевом Посаде, исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане. По имеющейся информации, они выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах. В сюжете приводятся сведения о ряде пропавших граждан, а также о тех, кого удалось спасти из такого «рабства». Одна из пострадавших сообщила сотрудникам полиции о том, что неизвестные лица отобрали у нее документы и заставили просить милостыню, а если она приносила меньше двух тысяч рублей, её жестоко избивали.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверки ГСУ по Московской области, а также проконтролировать процессуальное решение, принятое по её результатам.
Источник: Следственный комитет