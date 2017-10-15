ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На состоявшейся сегодня на базе Санкт-Петербургского государственного университета научно-практической конференции "Юриспруденция как творчество" Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил с юбилеем советского и российского правоведа, профессора кафедры гражданского права юридического факультета СПбГУ, академика РАН и учителя многих поколений юристов в нашей стране Юрия Кирилловича Толстого.

Говоря о высоких научных достижениях известного учёного, Александра Бастрыкин особо отметил вклад Юрия Кирилловича в защиту государственности в качестве члена Комитета конституционного надзора СССР в сложное для страны время, подчеркнув важность для российской науки взвешенного подхода к имплементации различных институтов англо-саксонского права, который Юрий Кириллович и отстаивает. Председатель СК России в рамках состоявшейся конференции также отметил важность римского права и европейской правовой культуры, призывая помнить о традициях русского права, которое, прежде всего, основывается на необходимости поиска справедливости, ведь первый источник русского права так и назывался "Русская правда".

В ходе мероприятия Александр Бастрыкин подчеркнул, что всегда вспоминает Юрия Кирилловича как "преподавателя, окружавшего студентов отеческой заботой, как человека, замечательно воплощающего собой уходящую натуру настоящего ленинградца, петербуржца. Юрий Кириллович воплощает петербуржскую интеллигентность, которая выражается в терпении, толерантности и универсальности его таланта".

Председатель СК России вручил Юрию Кирилловичу награды – медали "За содействие" и "Укрепление боевого содружества", а также памятные подарки и сувениры.