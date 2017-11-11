Глава СК взял на контроль проверку в Улан-Удэ, организованную в связи с последствиями коммунальной аварии
11.11.2017, 11:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль проведение доследственной проверки следственным управлением СК России по Республике Бурятия в связи с произошедшей в Улан-Удэ коммунальной аварии.
Предварительно авария, произошедшая вечером 9 ноября 2017 года, оставила без воды около 100 тысяч жителей столицы Бурятии. До настоящего времени водоснабжение не восстановлено.
Следователям предстоит в кратчайшие сроки разобраться в причинах происшествия. В рамках проверки будет дана правовая оценка как действиям коммунальщиков, так и представителям администрации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Предварительно авария, произошедшая вечером 9 ноября 2017 года, оставила без воды около 100 тысяч жителей столицы Бурятии. До настоящего времени водоснабжение не восстановлено.
Следователям предстоит в кратчайшие сроки разобраться в причинах происшествия. В рамках проверки будет дана правовая оценка как действиям коммунальщиков, так и представителям администрации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: Следственный комитет России