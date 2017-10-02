ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, который находится с рабочим визитом в Японии (1-2 октября 2017 г.), встретился в Токио с руководством компании «Токусикай» (Tokushukai medical group). Во встрече также приняли участие помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, министр здравоохранения РТ Адель Вафин, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и другие.

Группа «Токусикай» работает по принципу «безотказной медицинской помощи» 365 дней в году 24 часа в сутки, также занимается лечением онкологических заболеваний и исследованиями в данной области.

Приветствуя руководство компании «Токусикай», Рустам Минниханов сообщил, что знаком с работой компании «Токусикай», как одного из крупных поставщиков медицинских услуг в Японии. Президент РТ подчеркнул, что в Республике Татарстан многое делается для пропаганды здорового образа жизни, ведётся работа по реформированию здравоохранения, изучаются принципы системы оказания помощи и медицинские центры Японии.

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин выступил с презентацией системы здравоохранения Республики Татарстан. Он рассказал, в частности, что в ведущих медицинских центрах Татарстана, таких как Республиканская клиническая больница, Межрегиональный клинико-диагностический центр освоены и проводятся большинство известных в мире и эффективных высокотехнологичных медицинских вмешательств. В лечебных учреждениях Татарстана находится в эксплуатации высокотехнологичное медицинское оборудование японского производства.

В ходе встречи Председатель «Токусикай» (Tokushikai Medical Group) Такао Сузуки рассказал о принципах работы компании. Так, значительная часть прибыли, получаемая компанией, направляется на развитие медицины. Философией компании является доступность медицинской помощи.

Рустам Минниханов поинтересовался, как привлекаются кредиты на создание центров и формы работы, по которым реализуются проекты.

Такао Сузуки сообщил, что на строительство медицинского центра в Болгарии был привлечён кредит в размере 100 миллионов долларов под гарантии компании «Токусикай». Кредит был предоставлен японским банком под 2% годовых. За 10 лет болгарская сторона возвратила более половины стоимости кредита. Для некоторых учреждений, к примеру, для строительства кардиологического центра в Бразилии, деньги были выделены на безвозмездной основе.

Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве, подчеркнул Рустам Минниханов.