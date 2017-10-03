ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Республику Сингапур посетил Совет по жилищному строительству и благоустройству, где ему были презентованы реализованные в стране жилищные проекты начиная от вопроса выделения земли, строительства и реновации, завершая распределением жилья среди различных социальных групп населения.

Совет по жилищному строительству и благоустройству является государственным управлением в Министерстве национального развития, ответственного за государственное жильё в Сингапуре. Совет был основан в 1960 году во время жилищного кризиса в Сингапуре. В годы становления республики необходимо было обеспечить санитарные условия жизни, осуществить переселение жителей из трущоб в недорогое государственное жильё. Сегодня, более 80% сингапурцев живут в государственном жилье, предоставляемом Советом.

Рустам Минниханов выразил благодарность за предоставленную возможность встречи и за презентации интересных проектов: «Татарстан придаёт большое значение расширению контактов с Республикой Сингапур в самых различных сферах. Мы с большим интересом изучаем опыт вашей прекрасной страны и стремимся использовать у себя ваши лучшие практики», - отметил он.