ОРЕАНДА-НОВОСТИ Егор Борисов встретился с руководителем проектного офиса Министерства культуры РФ, генеральным директором Центра культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) Олегом Ивановым. На встрече обсуждены вопросы развития киноиндустрии в Якутии и создания в Якутске Международного центра эпосов евразийских народов.



Егор Борисов выразил благодарность руководителю проектного офиса за поддержку проектов Якутии в области культуры и искусства. Ил Дархана в очередной раз подчеркнул, что культура и духовность стоят впереди экономики, именно духовное развитие общества является движущей силой развития любого региона.



Сегодня кинематограф, как и век назад, рассматривается в качестве одной из основ формирования мировоззрения, нравственных убеждений и эстетических вкусов населения. На встрече отмечен феномен развития киноиндустрии в Якутии, которую называют «якутским чудом», кинобумом. По мнению Олега Иванова, такой интерес и скачок в развитии целой отрасли культуры объясняется государственной поддержкой искусства кино. В августе 2013 года для обеспечения поддержки кинопроизводства Егор Борисов подписал указ «О развитии киноиндустрии Республики Саха (Якутия)». Следом правительством республики была утверждена Концепция развития киноиндустрии Республики Саха (Якутия) на 2014 – 2020 годы.



Кинопроизводство в Якутии началось в 1990 году с создания киностудии «Северфильм», позже реорганизованной в государственную национальную кинокомпанию «Сахафильм». За эти годы создано более 100 фильмов всевозможных жанров, часть из которых отмечена на различных кинофестивалях и смотрах. Кроме того, в Якутии создана целая сеть независимых киностудий, которые создают фильмы, имеющие коммерческий успех, в том числе на международном уровне.



С 2013 года республика проводит свой Якутский международный кинофестиваль. Мероприятие способствует творческому сотрудничеству между кинематографистами всего мира и укреплению позитивного имиджа северного региона. В эти дни в столице республики проводится уже V Якутский международный кинофестиваль. В течение пяти дней состоятся показы 17 полнометражных фильмов, которые будет оценивать жюри.



Олег Иванов сообщил, что приехал для участия в работе кинофестиваля уже четвёртый раз. Гость отметил, что по показателям по электронной базе продажи билетов в кинотеатрах Якутия находится в лидерах по посещаемости кинозалов. «Если в среднем в России в кинозалах смотрят фильмы 20 человек, то в Якутии – 40 человек в день. Если наполняемость залов в России составляет 16%, то в Якутии – 36%, и это с учётом природных и территориальных особенностей республики», – отметил Иванов.



Но есть и проблемные вопросы. Если техническое оснащение кинотеатров столицы отвечает международным стандартам, что способствует популяризации киноискусства среди широких масс, то в улусах таких кинотеатров нет. В последние годы большую работу по возрождению кинотеатров не только в райцентрах, но и в сельских населённых пунктах проводит Ассоциация кинематографистов «Якутская республиканская киносеть», возглавляемая Петром Чиряевым. Также были озвучены проблемы отсутствия профессиональных кинопавильонов для выпуска кинофильмов.



Кроме того, на встрече речь шла о создании в Якутске Международного центра эпосов евразийских народов. Инициированный Егором Борисовым проект направлен на решение задачи содействия в сохранении и развитии единого культурного пространства в регионах Евразии, утверждение Якутии как одного из лидеров в процессе Евразийской культурной интеграции на межрегиональном уровне. Глава напомнил, что проект был поддержан генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой во время визита в Якутию 6-8 июля текущего года и вошёл в третье совместное Коммюнике по реализации новых проектов под эгидой международной организации.



Международный центр эпоса будет размещаться в Культурно-образовательном парке «Земля Олонхо» на берегу священного озера Сайсары и объединит под своим крылом Театр Олонхо, Национальный театр танца, Театр коренных малочисленных народов Якутии и другие культурные объекты. Егор Борисов обратился к Олегу Иванову с просьбой поддержать проект Республики Саха (Якутия).



В мероприятии приняли участие государственный советник Республики Саха (Якутия), руководитель проекта «Международный Центр эпоса евразийских народов Андрей Борисов, вице-премьер Правительства РС(Я) Алексей Дьячковский, заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин и директор Ассоциации кинематографистов «Якутская республиканская киносеть», руководитель проекта «Развитие республиканской киносети и аудиовизуального наследия» Пётр Чиряев.