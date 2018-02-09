Глава государства сообщил, что прорабатывается вопрос модернизации многопрофильных клиник
09.02.2018, 21:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Развитие медицины в России будет одним из важнейших направлений ближайшего будущего, в частности, прорабатывается вопрос модернизации многопрофильных клиник. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в День российской науки на встрече с учёными Сибирского отделения РАН.
"Что касается программы модернизации многопрофильных клиник, то я считаю, и Правительство тоже того же мнения, одно из важнейших направлений ближайшего будущего - это развитие медицины в целом. И как одна из частей программы развития медицины - это дооснащение многопрофильных клиник", - заявил Путин.
По его словам, в настоящее время делаются соответствующие расчёты.
В ходе встречи с Президентом РФ директор ФГБНУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН" Евгений Чойнзонов обратил внимание на то, что оснащённость российских клиник, к сожалению, не соответствует самым высоким критериям и попросил рассмотреть возможность запуска на правительственном уровне программы модернизации многопрофильных клиник.
"Если на правительственном уровне принять программу модернизации многопрофильных клиник, то все проблемы, которые перед нами ставит государство по сохранению здоровья нации, мы могли бы успешно решать на региональном уровне", - отметил Чойнзонов.
"Что касается программы модернизации многопрофильных клиник, то я считаю, и Правительство тоже того же мнения, одно из важнейших направлений ближайшего будущего - это развитие медицины в целом. И как одна из частей программы развития медицины - это дооснащение многопрофильных клиник", - заявил Путин.
По его словам, в настоящее время делаются соответствующие расчёты.
В ходе встречи с Президентом РФ директор ФГБНУ "Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН" Евгений Чойнзонов обратил внимание на то, что оснащённость российских клиник, к сожалению, не соответствует самым высоким критериям и попросил рассмотреть возможность запуска на правительственном уровне программы модернизации многопрофильных клиник.
"Если на правительственном уровне принять программу модернизации многопрофильных клиник, то все проблемы, которые перед нами ставит государство по сохранению здоровья нации, мы могли бы успешно решать на региональном уровне", - отметил Чойнзонов.
Источник: Единая Россия