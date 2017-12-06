Глава областного Минспорта назвал решение МОК демонстрацией упадка олимпийского движения
06.12.2017, 12:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Решение Международного олимпийского комитета об отстранении сборной РФ от Игр в Корее является демонстрацией упадка олимпийского движения, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) постановил отстранить российскую сборную от Олимпийских игр в Пхенчхане. На соревнования могут быть допущены спортсмены, не замешанные в допинговом скандале, их команда будет называться «олимпийские спортсмены России». Она будет выступать под олимпийским флагом, без гимна и атрибутики национальной сборной.
«Сегодня мы видим, как в историю олимпийского движения вписан новый эпизод. К сожалению, это демонстрация регресса, упадка самой системы, которая призвана развивать спортивное движение и объединять страны, народы, олимпийское сообщество. Сегодня мы говорим не просто о намеренном устранении одного из потенциальных фаворитов на любых Играх, мы говорим об адресной атаке на страну в целом, российские ценности и национальную гордость», – приводит слова Терюшкова пресс-служба областного Минспорта.
Министр подчеркнул, что каждый пункт решения МОК в отношении России выглядит как намеренное применение запрещенных болевых приемов, «причем с личным удовольствием от своей безнаказанности».
«Когда такое происходит, необходимо волевое вмешательство, направленное на изменение системы. Возможно, приходит время рассмотрения альтернативных вариантов координации олимпийского движения, так как МОК сегодня не способен стоять на защите самой идеи Олимпиады», – заключил Терюшков.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) постановил отстранить российскую сборную от Олимпийских игр в Пхенчхане. На соревнования могут быть допущены спортсмены, не замешанные в допинговом скандале, их команда будет называться «олимпийские спортсмены России». Она будет выступать под олимпийским флагом, без гимна и атрибутики национальной сборной.
«Сегодня мы видим, как в историю олимпийского движения вписан новый эпизод. К сожалению, это демонстрация регресса, упадка самой системы, которая призвана развивать спортивное движение и объединять страны, народы, олимпийское сообщество. Сегодня мы говорим не просто о намеренном устранении одного из потенциальных фаворитов на любых Играх, мы говорим об адресной атаке на страну в целом, российские ценности и национальную гордость», – приводит слова Терюшкова пресс-служба областного Минспорта.
Министр подчеркнул, что каждый пункт решения МОК в отношении России выглядит как намеренное применение запрещенных болевых приемов, «причем с личным удовольствием от своей безнаказанности».
«Когда такое происходит, необходимо волевое вмешательство, направленное на изменение системы. Возможно, приходит время рассмотрения альтернативных вариантов координации олимпийского движения, так как МОК сегодня не способен стоять на защите самой идеи Олимпиады», – заключил Терюшков.
Источник: http://mosreg.ru