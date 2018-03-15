"Рынок начал восстанавливаться. По итогам года на российских предприятиях было произведено почти на 20% больше машин, чем годом раньше", - отметил премьер во время обсуждения вопроса. И обратил внимание участников обсуждения, что положительная динамика на автомобильном рынке России может привести к усилению конкуренции, если на рынок вернутся марки, ранее покинувшие его из-за кризиса: "Рынок у нас в этом смысле открытый, и к усилению конкуренции нужно готовиться", - подчеркнул Медведев.

Новая стратегия приходит на смену аналогичному документу, принятому в 2010 году и уже выполнившему задачу обеспечения потребностей рынка за счет внутреннего производства автомобилей. Россия сделала качественный переход от страны-импортера подержанной автомобильной техники к стране с развитым сборочным циклом. Реализация Стратегии должна увеличить выручку автопроизводителей до 2,5 трлн рублей ежегодно, рост внутреннего рынка - до 2,5 млн автомобилей, повышение уровня локализации автомобилей - до 70 - 80%, и т. д. Документ предусматривает выпуск к 2025 году на российский рынок автомобилей с принципиально новыми свойствами уровня развитых стран.