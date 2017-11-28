Глава регионального Минстроя провел встречи с дольщиками Московской области
28.11.2017, 21:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Традиционные совещания по вопросам завершения строительства объектов, которые возводятся на территории Московской области с привлечением денежных средств граждан, провел заместитель председателя правительства – глава Минстроя Подмосковья Максим Фомин 23 и 24 ноября, сообщает пресс-служба министерства.
"Двадцать третьего ноября к участию были приглашены дольщики ЖК "Купавино" Ногинского района, жилых комплексов "Ново-Садовый", "Алексеевская роща-2" и микрорайона МАРЗ, расположенных в городском округе Балашиха, ЖК "Авиатор" – в городском округе Химки, ЖК "Березовая роща" – в Раменском районе, а также жилых комплексов "Литвиново-Сити" и "Горизонт" – в Щелковском муниципальном районе. 24 ноября глава ведомства встретился с участниками долевого строительства жилых комплексов "Высокие жаворонки" и "Западные ворота столицы", которые находятся в Одинцовском районе, ЖК "Рациональ" – в городском округе Реутов и ЖК "Брюсов Парк"" – в городском округе Лосино-Петровский", – говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, на встречах также присутствовали представители правового управления министерства, муниципальных образований, областного Главгосстройнадзора, застройщиков и потенциальных инвесторов, готовых достроить указанные объекты.
"В ходе совещания по вопросу завершения строительства объекта "Ново-Садовый", возводимого в Балашихе, представителем застройщика было доложено, что четыре дома данного жилого комплекса – корпуса 3/3, ¾, 3/7, 3/8 – имеют высокую строительную готовность. В срок до 10 декабря планируется подать в Госстройнадзор Московской области извещение об окончании строительства и заявление о получении заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации", поясняется в пресс-релизе.
Что касается ЖК "Литвиново-Сити", на встрече с дольщиками было озвучено, что в настоящее время министерством строительного комплекса Подмосковья совместно с администрацией Щелковского района проводятся переговоры с компанией, которая готова представить механизм по обеспечению нарушенных прав граждан.
По итогам совещаний по вопросам завершения строительства ЖК "Горизонт", который строится в Щелковском районе, ЖК "Рациональ" в городском округе Реутов, и ЖК "Березовая роща" в Раменском районе, приняты согласованные решения о предоставлении застройщиками в региональное министерство стройкомплекса подробных графиков выполнения строительно-монтажных работ до 1 декабря 2017 года.
Во время встречи с гражданами-соинвесторами ЖК "Западные ворота столицы" Максим Фомин сообщил гражданам, что Правительством Московской области согласована концепция строительства на свободном земельном участке в границах ЖК "ЗВС" двух новых корпусов, в которых будут обеспечены права и законные интересы оставшихся пострадавших граждан этого объекта.
При рассмотрении вопроса обеспечения нарушенных прав соинвесторов ЖК "Брюсов-Парк" достигнута договоренность в течение недели администрации городского округа Лосино-Петровский совместно с потенциальным инвестором выработать и согласовать перечень компенсационных мер по завершению строительства объекта.
Также в рамках проведенных встреч с будущими жильцами ЖК "Алексеевская роща", "Высокие жаворонки", "Квартал Европа", "Купавино", микрорайон МАРЗ, заместитель председателя правительства – министр стройкомплекса региона, выслушал каждого дольщика и ответил на интересующие вопросы, связанные как с юридическим и финансовым урегулированием возможных споров, так и с технической стороной строительного процесса.
"Каждый строящийся на территории Подмосковья жилой объект – у нас на контроле. Мы предпринимаем соответствующие меры, конкретные шаги для того решить все сложившиеся проблемы, связанные с долевым участием, и главное – обеспечить права всех граждан, инвестировавших свои средства в строительство многоквартирных домов", – подчеркнул глава Минстроя Максим Фомин.
По итогам каждого совещания приняты совместные с дольщиками решения, намечены конкретные дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять. Информацию по проработке текущих вопросов в кратчайшие сроки будут доводить до граждан персональные менеджеры, определенные для каждого недостроенного объекта, посредством созданных групп в мессенджере Telegram. По словам Максима Фомина, такой формат взаимодействия позволит повысить степень осведомленности граждан о предпринимаемых по волнующей их проблеме действиях и поддерживать постоянную обратную связь с ответственными лицами.
"Двадцать третьего ноября к участию были приглашены дольщики ЖК "Купавино" Ногинского района, жилых комплексов "Ново-Садовый", "Алексеевская роща-2" и микрорайона МАРЗ, расположенных в городском округе Балашиха, ЖК "Авиатор" – в городском округе Химки, ЖК "Березовая роща" – в Раменском районе, а также жилых комплексов "Литвиново-Сити" и "Горизонт" – в Щелковском муниципальном районе. 24 ноября глава ведомства встретился с участниками долевого строительства жилых комплексов "Высокие жаворонки" и "Западные ворота столицы", которые находятся в Одинцовском районе, ЖК "Рациональ" – в городском округе Реутов и ЖК "Брюсов Парк"" – в городском округе Лосино-Петровский", – говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, на встречах также присутствовали представители правового управления министерства, муниципальных образований, областного Главгосстройнадзора, застройщиков и потенциальных инвесторов, готовых достроить указанные объекты.
"В ходе совещания по вопросу завершения строительства объекта "Ново-Садовый", возводимого в Балашихе, представителем застройщика было доложено, что четыре дома данного жилого комплекса – корпуса 3/3, ¾, 3/7, 3/8 – имеют высокую строительную готовность. В срок до 10 декабря планируется подать в Госстройнадзор Московской области извещение об окончании строительства и заявление о получении заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации", поясняется в пресс-релизе.
Что касается ЖК "Литвиново-Сити", на встрече с дольщиками было озвучено, что в настоящее время министерством строительного комплекса Подмосковья совместно с администрацией Щелковского района проводятся переговоры с компанией, которая готова представить механизм по обеспечению нарушенных прав граждан.
По итогам совещаний по вопросам завершения строительства ЖК "Горизонт", который строится в Щелковском районе, ЖК "Рациональ" в городском округе Реутов, и ЖК "Березовая роща" в Раменском районе, приняты согласованные решения о предоставлении застройщиками в региональное министерство стройкомплекса подробных графиков выполнения строительно-монтажных работ до 1 декабря 2017 года.
Во время встречи с гражданами-соинвесторами ЖК "Западные ворота столицы" Максим Фомин сообщил гражданам, что Правительством Московской области согласована концепция строительства на свободном земельном участке в границах ЖК "ЗВС" двух новых корпусов, в которых будут обеспечены права и законные интересы оставшихся пострадавших граждан этого объекта.
При рассмотрении вопроса обеспечения нарушенных прав соинвесторов ЖК "Брюсов-Парк" достигнута договоренность в течение недели администрации городского округа Лосино-Петровский совместно с потенциальным инвестором выработать и согласовать перечень компенсационных мер по завершению строительства объекта.
Также в рамках проведенных встреч с будущими жильцами ЖК "Алексеевская роща", "Высокие жаворонки", "Квартал Европа", "Купавино", микрорайон МАРЗ, заместитель председателя правительства – министр стройкомплекса региона, выслушал каждого дольщика и ответил на интересующие вопросы, связанные как с юридическим и финансовым урегулированием возможных споров, так и с технической стороной строительного процесса.
"Каждый строящийся на территории Подмосковья жилой объект – у нас на контроле. Мы предпринимаем соответствующие меры, конкретные шаги для того решить все сложившиеся проблемы, связанные с долевым участием, и главное – обеспечить права всех граждан, инвестировавших свои средства в строительство многоквартирных домов", – подчеркнул глава Минстроя Максим Фомин.
По итогам каждого совещания приняты совместные с дольщиками решения, намечены конкретные дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять. Информацию по проработке текущих вопросов в кратчайшие сроки будут доводить до граждан персональные менеджеры, определенные для каждого недостроенного объекта, посредством созданных групп в мессенджере Telegram. По словам Максима Фомина, такой формат взаимодействия позволит повысить степень осведомленности граждан о предпринимаемых по волнующей их проблеме действиях и поддерживать постоянную обратную связь с ответственными лицами.
Источник: Официальный портал Московской области