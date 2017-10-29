ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Красногорске идёт в соответствии с графиком, завершение строительства намечено на первый квартал 2018 года, сообщает прес-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступили к проведению плановой проверки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в микрорайоне 10 городского округа Красногорск. Работы на объекте ведутся в графике", – сообщил начальник ведомства Руслан Тагие.

Застройщиком выступает ООО "Парк", генподрядчиком – ООО "СК "Партнёр". Планируемый срок завершения строительства – первый квартал 2018 года, уточняется в материале.

"В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству кровельных конструкций, осуществляется монтаж витражных конструкций, ведётся разводка внутренних инженерных коммуникаций. Плановая проверка физкультурно-оздоровительного комплекса завершится 30 октября", – отметил Тагиев.