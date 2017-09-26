ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Нижегородской области».

Текст Указа:

«В связи с заявлением Губернатора Нижегородской области Шанцева В.П. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Нижегородской области Шанцева В.П. по собственному желанию.

2. Назначить Никитина Глеба Сергеевича временно исполняющим обязанности Губернатора Нижегородской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Нижегородской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».