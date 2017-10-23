В 2015 году общий объём доходов краевого бюджета составил 57 716,6 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 17 970,7 млн. рублей; в 2016 году общий объём доходов краевого бюджета составил 63 621,8 млн. рублей. Прирост по сравнению с 2015 годом – 10,2%, из них налоговые и неналоговые доходы – 20 050,1 млн. рублей (прирост по сравнению с 2015 годом – 11,6%). По итогам исполнения 2017 году в крае также ожидается существенный рост доходной части бюджета.



«Безусловно, этот факт не остался незамеченным на федеральном уровне. Как один из 20 субъектов Российской Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий, в 2016 году Камчатский край получил стимулирующую дотацию из федерального бюджета в сумме 163,8 млн. рублей», - сказал Сергей Филатов.

Однако, из-за роста объёмов собственных доходов на Камчатке превышены максимально возможные отклонения показателя исполнения бюджета по доходам к первоначальному уровню, утверждённому законом о бюджете края.



«Невыполнение целевых показателей обусловлено осторожным первоначальным прогнозом по налоговым доходам на основании рекомендаций Минфина России. Считаем, что превышение фактических поступлений по налоговым доходам по сравнению с запланированными является положительным моментом, позволившим, например, погасить государственный долг Камчатского края по банковским кредитам и обеспечить реализацию обязательств в связи с непредвиденными расходами по линии ЧС», - отметил Сергей Филатов.

Министр сообщил, что государственный долг Камчатского края в 2016 году сократился на 33,7% и по состоянию на октябрь 2017 года составляет 3 317,3 млн. рублей. Кредиты коммерческих банков в 2016 году полностью погашены.