ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят штрафы за непредставление или несвоевременное представление сведений о пожарной опасности в лесах и о лесных пожарах.

Как пояснил на заседании нижней палаты парламента заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, документом за подобные деяния предусматривается наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

По словам депутата, региональные власти зачастую предоставляют недостоверные сведения о пожарной ситуации в регионе, умаляя реальные цифры. «В результате средства на профилактику и борьбу с пожарами выделяются в соответствии с предоставленными данными, то есть меньше необходимого из-за недостоверной картины. Чтобы исправить эту ситуацию, предлагается установить ответственность для должностных лиц за непредставление или несвоевременное предоставление сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах», - добавил Гутенев.

Парламентарий напомнил, что, по данным вице-премьера Александра Хлопонина, в этом году площадь лесных пожаров составила 1,4 млн га. Пожары начались еще в марте, больше всего пострадали Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Причины возгораний разнообразны - изменения климата, повреждение деревьев насекомыми-вредителями, неправильное ведение лесного хозяйства, непотушенные костры туристов и охотников, сельскохозяйственный пал, хулиганские поджоги, отметил замглавы комитета.