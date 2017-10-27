ОРЕАНДА-НОВОСТИ Государственная Дума рассмотрит проект обращения к народу Украины в связи с 73-й годовщиной его освобождения от фашистских захватчиков. Об этом заявил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Белик перед началом пленарного заседания.



«Как вы знаете, 28 октября мы отмечаем 73-ю годовщину освобождения украинского народа от фашистских захватчиков. В этот день хочется обратиться к братскому народу Украины с поздравлением. С другой стороны, мы не можем не отметить политику нынешнего киевского режима. Мы осуждаем факельное шествие, осуждаем фактический запрет георгиевской ленточки – знамени Победы, который происходит при попустительстве, а порой и содействии нынешней киевской власти», - отметил парламентарий.



Белик напомнил, что за годы освобождения Украины погибли около 4 млн мирных жителей. «На территории страны было около 400 гетто и 180 концлагерей. По самым скромным подсчетам, каждый пятый житель не дожил до Парада Победы», - отметил он.



В заключение депутат привел слова Президента РФ Владимира Путина о том, что Россия и Украина – это два великих братских народа. «Сегодня мы поздравляем именно народ Украины, в котором на генетическом уровне живет память, память о той великой Отечественной войны. Я надеюсь, что пройдет совсем немного времени, и ситуация в отношениях между двумя братскими странами изменится, после чего мы будем жить, как и прежде, в мире и согласии», - резюмировал Белик.