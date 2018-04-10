10.04.2018, 22:40
Госдума одобрила введение новых мер пресечения
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная дума в третьем чтении приняла норму, вводящую в законодательство новую меру пресечения – "запрет на конкретные действия".
Суд сможет назначать запрет, например, на выход из дома в определённое время, посещение некоторых мероприятий, общение с определёнными людьми, пользование интернетом или другими средствами связи, управление автомобилем.
Для преступлений небольшой и средней тяжести такие меры могут устанавливаться на срок до 12 месяцев, для тяжких – до 24 месяцев, для особо тяжких – до 36 месяцев. Эту меру будут устанавливать при освобождении под залог или домашнем аресте.
В пояснительной записке к документу сказано, что он необходим для соблюдения прав человека, повышения эффективности уголовного преследования, сокращения репутационных потерь, связанных с жалобами россиян в Европейский суд по правам человека. Документ внесли депутаты от "Единой России".
Суд сможет назначать запрет, например, на выход из дома в определённое время, посещение некоторых мероприятий, общение с определёнными людьми, пользование интернетом или другими средствами связи, управление автомобилем.
Для преступлений небольшой и средней тяжести такие меры могут устанавливаться на срок до 12 месяцев, для тяжких – до 24 месяцев, для особо тяжких – до 36 месяцев. Эту меру будут устанавливать при освобождении под залог или домашнем аресте.
В пояснительной записке к документу сказано, что он необходим для соблюдения прав человека, повышения эффективности уголовного преследования, сокращения репутационных потерь, связанных с жалобами россиян в Европейский суд по правам человека. Документ внесли депутаты от "Единой России".
Источник: Ореанда-Новости