ОРЕАНДА-НОВОСТИ Государственная Дума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о лицензировании всех видов пассажирских перевозок в конце октября - начале ноября, полностью принять документ планируется в декабре. Об этом сообщил председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.



«В конце октября - начале ноября рассматриваем законопроект о лицензировании всех заказных перевозок в первом чтении, а в декабре он пройдет второе и третье чтения», - сказал депутат.



«Законопроект внесен Минтрансом России, мы его поддержим», - подчеркнул глава думского комитета. При этом он уточнил, что внесенный три года назад группой депутатов похожий законопроект о лицензировании перевозок будет отозван.



Москвичев пояснил, что речь идет о лицензировании всех заказных перевозок, а также перевозок для собственных нужд свыше восьми человек. «То есть, если вы имеете как физлицо 30-местный автобус, то вы обязаны получить лицензию», - подчеркнул он.



В соответствии с нормами действующего законодательства лицензированию подлежит деятельность по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек. В то же время начало ведения предпринимательской деятельности по перевозкам пассажиров по заказу носит уведомительный характер.



В Минтрансе отмечали, что «законопроект направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, выполняемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд». В ведомстве поясняли, что при обязательном лицензировании заказных перевозок водители должны будут проходить каждый день медицинское обследование, соблюдать график движения, предоставлять все необходимые документы на транспортное средство, которое должно пройти своевременный техосмотр.



О необходимости скорейшего принятия законопроекта говорилось на первом заседании общественного совета партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» в июле текущего года. Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев обратил внимание на то, что работа по законопроекту о лицензировании заказных перевозок не продвигается уже в течение трех лет. «Мы можем отдельно на площадке «Единой России» запланировать обсуждение этого вопроса, скажем, в октябре или ноябре. Вот конкретно по этому законопроекту», – отреагировал член Высшего совета Партии, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.



Вопрос ужесточения законодательства в сфере пассажирских перевозок был поднят в правительстве в июне этого года после ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в котором погибли 14 человек и пострадали 34. 11 июня в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся.