Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными
23.11.2017, 21:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, усиливающие ответственность за жестокое обращение с животными, сообщает ТАСС. Инициатива была внесена депутатами от "Единой России" во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.
В частности, законопроектом вносятся изменения в статью 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", а также статьи 150 и 151 УПК РФ. Ими устанавливаются повышенные меры ответственности "за жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений, с применением садистских методов" вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет. В настоящее время в качестве максимального наказания предусматривается арест на срок до шести месяцев.
Если животное подвергается истязанию "в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", то максимальные сроки лишения свободы составят от трёх до пяти лет (в действующей редакции – два года). Под эту же статью подпадает демонстрация сцен жестокого обращения с животными в СМИ или интернете.
В пояснительной записке авторы указывают, что "жестокость по отношению к животным причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали". "Представляется очевидным и вполне обоснованным усилить санкции и перевести данное преступление в категорию средней тяжести", – подчёркивается в сопроводительных документах.
Бурматов подчеркнул, что "только за вчерашний день профильный комитет получил более 400 письменных обращений от зоозащитников с требованием принять этот законопроект". "И так практически каждый день", - добавил он.
"Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что граждане ждут законопроект, потому что это вопрос не только гуманного отношения к животным, человечного отношения к ним, а ещё потому что это вопрос нашей с вами культуры и отношения к самим себе", - подчеркнул парламентарий.
Напомним, что законопроект об ответственном обращении с животными был внесён в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва. В марте 2011 года документ был принят в первом чтении, но вызвал массу вопросов и споров среди экспертов и зоозащитников. Президент РФ Владимир Путин также обращал внимание на важность принятия данного законопроекта. 25 ноября 2016 года глава государства на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам поднял резонансную тему обращения с бездомными животными. Он заявил, что работу по законопроекту необходимо довести до конца.
В частности, законопроектом вносятся изменения в статью 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", а также статьи 150 и 151 УПК РФ. Ими устанавливаются повышенные меры ответственности "за жестокое обращение с животными, повлёкшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений, с применением садистских методов" вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет. В настоящее время в качестве максимального наказания предусматривается арест на срок до шести месяцев.
Если животное подвергается истязанию "в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", то максимальные сроки лишения свободы составят от трёх до пяти лет (в действующей редакции – два года). Под эту же статью подпадает демонстрация сцен жестокого обращения с животными в СМИ или интернете.
В пояснительной записке авторы указывают, что "жестокость по отношению к животным причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали". "Представляется очевидным и вполне обоснованным усилить санкции и перевести данное преступление в категорию средней тяжести", – подчёркивается в сопроводительных документах.
Бурматов подчеркнул, что "только за вчерашний день профильный комитет получил более 400 письменных обращений от зоозащитников с требованием принять этот законопроект". "И так практически каждый день", - добавил он.
"Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что граждане ждут законопроект, потому что это вопрос не только гуманного отношения к животным, человечного отношения к ним, а ещё потому что это вопрос нашей с вами культуры и отношения к самим себе", - подчеркнул парламентарий.
Напомним, что законопроект об ответственном обращении с животными был внесён в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва. В марте 2011 года документ был принят в первом чтении, но вызвал массу вопросов и споров среди экспертов и зоозащитников. Президент РФ Владимир Путин также обращал внимание на важность принятия данного законопроекта. 25 ноября 2016 года глава государства на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам поднял резонансную тему обращения с бездомными животными. Он заявил, что работу по законопроекту необходимо довести до конца.
Источник: Государственная дума