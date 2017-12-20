ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На утреннем пленарном заседании Государственная Дума приняла закон о создании механизма интерактивной удалённой аутентификации и идентификации клиента кредитной организации (№ 157752-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), позволяющий банкам открывать счета физическим лицам без их личного присутствия, только с использованием данных биометрических паспортов и данных, загруженных на портал "Госуслуги".

Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём дополнен положениями, согласно которым банки, входящие в перечень ЦБ, по поручению и с согласия клиента - физического лица могут работать с его персональными данными, загруженными в базу Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

После проведения удаленной идентификации и сбора информации банки смогут открывать счета без личного присутствия клиента.

Открывать счета на основе удалённой идентификации, согласно документу, имеют право как кредитные организации, обязанные проводить сбор и передачу персональных данных клиентов - физических лиц, так и иные кредитные организации. При этом ЦБ РФ вправе установить перечень кредитных организаций, которые не могут открывать счета таким способом.