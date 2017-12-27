Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм"
27.12.2017, 23:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении проект федерального закона, которым вносятся изменения в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса РФ и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, направленные на ужесточение уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Основанием для подобных мер послужили случаи ложного "телефонного терроризма", зарегистрированные в сентябре текущего года в ряде российских городов, в том числе в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брянске, Ставрополе и других.
Принятый закон предусматривает наказание от трёх до десяти лет лишения свободы за "телефонный терроризм".
В настоящее время максимальное наказание за такое преступление (статья 207 УК РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма) составляет до пяти лет лишения свободы.
В совокупности предусмотренные законом меры позволят предоставить правоохранительным органам важный инструмент в борьбе с так называемым "телефонным терроризмом", принявшим в последнее время угрожающие масштабы. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются, по своей сути, тем же терроризмом, поскольку сеют страх и панику в обществе, создают опасность гибели людей в процессе массовой эвакуации, дестабилизируют деятельность государственных учреждений, парализуют работу объектов социальной инфраструктуры и влекут причинение значительного имущественного вреда.
Документ направлен на подпись Президенту Российской Федерации.
Основанием для подобных мер послужили случаи ложного "телефонного терроризма", зарегистрированные в сентябре текущего года в ряде российских городов, в том числе в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брянске, Ставрополе и других.
Принятый закон предусматривает наказание от трёх до десяти лет лишения свободы за "телефонный терроризм".
В настоящее время максимальное наказание за такое преступление (статья 207 УК РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма) составляет до пяти лет лишения свободы.
В совокупности предусмотренные законом меры позволят предоставить правоохранительным органам важный инструмент в борьбе с так называемым "телефонным терроризмом", принявшим в последнее время угрожающие масштабы. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются, по своей сути, тем же терроризмом, поскольку сеют страх и панику в обществе, создают опасность гибели людей в процессе массовой эвакуации, дестабилизируют деятельность государственных учреждений, парализуют работу объектов социальной инфраструктуры и влекут причинение значительного имущественного вреда.
Документ направлен на подпись Президенту Российской Федерации.
Источник: Правительство Чеченской республики