Госдума приняла законопроект о сопровождаемой занятости инвалидов в первом чтении
15.11.2017, 18:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обеспечении деятельности органов службы занятости по сопровождаемому содействию занятости инвалидов.
Согласно законопроекту, органы службы занятости населения должны будут инициативно способствовать трудоустройству инвалидов и оказывать им всестороннюю поддержку на рабочем месте. Данные о желании гражданина трудоустроиться будут передаваться из учреждений медико-социальной экспертизы службам занятости.
"Законопроект предусматривает активное содействие инвалидам в трудоустройстве, которое должны будут оказывать службы занятости. Кроме того, эти службы должны помогать людям с инвалидностью адаптироваться на рабочем месте, оказывать помощь в поиске оптимального маршрута до работы, преодолении возможных транспортных сложностей. В функции этих служб будет также входить консультирование работодателя по адаптации рабочего места инвалида. При необходимости у трудоустроенного инвалида будет наставник, который поможет быстрее адаптироваться на рабочем месте", - подчеркнул в своём выступлении на пленарном заседании координатор партпроекта "Единая страна - доступная среда", заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
Число зарегистрированных инвалидов в России на 1 июня 2017 года составляет 11,5 млн человек (по данным Федерального реестра). По данным Минтруда России, доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в России составляет порядка 31,8 % от общего числа инвалидов трудоспособного возраста. При этом услугами служб занятости в 2016 году воспользовались только 15% людей с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно законопроекту, органы службы занятости населения должны будут инициативно способствовать трудоустройству инвалидов и оказывать им всестороннюю поддержку на рабочем месте. Данные о желании гражданина трудоустроиться будут передаваться из учреждений медико-социальной экспертизы службам занятости.
"Законопроект предусматривает активное содействие инвалидам в трудоустройстве, которое должны будут оказывать службы занятости. Кроме того, эти службы должны помогать людям с инвалидностью адаптироваться на рабочем месте, оказывать помощь в поиске оптимального маршрута до работы, преодолении возможных транспортных сложностей. В функции этих служб будет также входить консультирование работодателя по адаптации рабочего места инвалида. При необходимости у трудоустроенного инвалида будет наставник, который поможет быстрее адаптироваться на рабочем месте", - подчеркнул в своём выступлении на пленарном заседании координатор партпроекта "Единая страна - доступная среда", заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
Число зарегистрированных инвалидов в России на 1 июня 2017 года составляет 11,5 млн человек (по данным Федерального реестра). По данным Минтруда России, доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в России составляет порядка 31,8 % от общего числа инвалидов трудоспособного возраста. При этом услугами служб занятости в 2016 году воспользовались только 15% людей с ограниченными возможностями здоровья.
Источник: Государственная дума