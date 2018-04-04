04.04.2018, 21:18
Госдума приняла законопроект о введении налога на добавленный доход в нефтяной отрасли
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
По словам председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, фискальная система налогообложения нефтяной отрасли, которая существовала в России на протяжении последних 20 лет, сегодня уже не соответствует задачам по поддержанию добычи нефти. "При общем ухудшении структуры запасов она не оказывает стимулирующего влияния на повышение коэффициента извлечения нефти, не оставляет достаточных средств для инвестирования в новые технологии добычи", - отметил в ходе рассмотрения законопроекта глава думского комитета.
"Сегодня достигнутый уровень извлечения нефти составляет 26% при проектных значениях в 36%. В ХМАО - 22%, то есть каждую пятую тонну нефти мы добыли, при этом в той же Норвегии - 52%, в США - 42%", - привёл данные Завальный.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал законопроект о применении НДД в нефтяной отрасли революционным.
"Очень важно, что эта работа, абсолютно фундаментальная, начинается с эксперимента, а не с установления общих правил. Предлагается эксперимент, который позволит определить реальные последствия на очень ограниченном объёме. И только после этого, в случае положительного решения, предлагается распространить (налоговый режим) на всю страну. Мы должны провести объективный эксперимент, который позволит нам реально понять, как сделать так, чтобы нефтяная отрасль развивалась эффективно", - отметил депутат, подчеркнув, что эксперимент в налоговой сфере проводится не за счёт региональных бюджетов, а за счёт средств федерального бюджета.
"Риски есть. Мы понимаем, что если завтра цена на нефть упадёт, то будут реальные потери бюджета, но потери федерального бюджета. При этом доходы региональных бюджетов только вырастут, потому что (будет действовать) налог на прибыль - будет меньше вычет и регионы получат больше средств. То есть данный эксперимент - это предложение как в случае падения цены на нефть обезопасить региональные бюджеты, которые зависят от нефтяных доходов", - заявил парламентарий.
Макаров напомнил, что комитет проводил специальные парламентские слушания, а также заседания Экспертного совета, участие в которых принимали представители всех компаний и профильных ведомств. "И все говорят, что законопроект об НДД в нефтяной отрасли надо принимать", - отметил он.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг отметил актуальность перехода на новую систему налогообложения в условиях экономический санкций.
"Мы с вами прекрасно понимаем, что новые разработки надо инвестировать. В нынешней ситуации, в ситуации санкций ждать инвестиций из-за рубежа не приходится. Поэтому мы должны дать возможность разрабатывать новые месторождения нашим компаниям", - заявил парламентарий. Для этого, по его мнению, необходимо вводить для российских нефтедобывающих компаний специальные налоговые режимы.
В качестве примера эффективной законодательной поддержки отраслей отечественной экономики он привёл опыт принятия законов, стимулирующих развитие АПК. "Мы предлагаем поддержать законопроект о введении налога на добавленный доход. Он позволит простимулировать как разработку новых месторождений, так и продолжить добычу нефти на истощённых участках", - заключил Скруг.
По словам председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, фискальная система налогообложения нефтяной отрасли, которая существовала в России на протяжении последних 20 лет, сегодня уже не соответствует задачам по поддержанию добычи нефти. "При общем ухудшении структуры запасов она не оказывает стимулирующего влияния на повышение коэффициента извлечения нефти, не оставляет достаточных средств для инвестирования в новые технологии добычи", - отметил в ходе рассмотрения законопроекта глава думского комитета.
"Сегодня достигнутый уровень извлечения нефти составляет 26% при проектных значениях в 36%. В ХМАО - 22%, то есть каждую пятую тонну нефти мы добыли, при этом в той же Норвегии - 52%, в США - 42%", - привёл данные Завальный.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал законопроект о применении НДД в нефтяной отрасли революционным.
"Очень важно, что эта работа, абсолютно фундаментальная, начинается с эксперимента, а не с установления общих правил. Предлагается эксперимент, который позволит определить реальные последствия на очень ограниченном объёме. И только после этого, в случае положительного решения, предлагается распространить (налоговый режим) на всю страну. Мы должны провести объективный эксперимент, который позволит нам реально понять, как сделать так, чтобы нефтяная отрасль развивалась эффективно", - отметил депутат, подчеркнув, что эксперимент в налоговой сфере проводится не за счёт региональных бюджетов, а за счёт средств федерального бюджета.
"Риски есть. Мы понимаем, что если завтра цена на нефть упадёт, то будут реальные потери бюджета, но потери федерального бюджета. При этом доходы региональных бюджетов только вырастут, потому что (будет действовать) налог на прибыль - будет меньше вычет и регионы получат больше средств. То есть данный эксперимент - это предложение как в случае падения цены на нефть обезопасить региональные бюджеты, которые зависят от нефтяных доходов", - заявил парламентарий.
Макаров напомнил, что комитет проводил специальные парламентские слушания, а также заседания Экспертного совета, участие в которых принимали представители всех компаний и профильных ведомств. "И все говорят, что законопроект об НДД в нефтяной отрасли надо принимать", - отметил он.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг отметил актуальность перехода на новую систему налогообложения в условиях экономический санкций.
"Мы с вами прекрасно понимаем, что новые разработки надо инвестировать. В нынешней ситуации, в ситуации санкций ждать инвестиций из-за рубежа не приходится. Поэтому мы должны дать возможность разрабатывать новые месторождения нашим компаниям", - заявил парламентарий. Для этого, по его мнению, необходимо вводить для российских нефтедобывающих компаний специальные налоговые режимы.
В качестве примера эффективной законодательной поддержки отраслей отечественной экономики он привёл опыт принятия законов, стимулирующих развитие АПК. "Мы предлагаем поддержать законопроект о введении налога на добавленный доход. Он позволит простимулировать как разработку новых месторождений, так и продолжить добычу нефти на истощённых участках", - заключил Скруг.
Источник: Единая Россия