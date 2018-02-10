Госдума приняла заявление в связи с решениями CAS и МОК по российским спортсменам
10.02.2018, 14:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты констатировали факт того, что спортивная составляющая подменяется инструментами неприкрытого давления и политической борьбы в сфере спорта
Государственная Дума на пленарном заседании в пятницу приняла заявление в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов, сообщает РИА Новости.
Заявление нижней палаты парламента было поддержано большинством депутатов.
В частности, парламентарии констатировали "беспрецедентный и вопиющий факт того, что спортивная составляющая подменяется инструментами неприкрытого давления и политической борьбы в сфере спорта, что недопустимо и не согласуется с принципами олимпийского движения". "Фактически МОК пользуется своей монопольной позицией", – сказано в документе.
В то же время "неучастие многих российских спортсменов в этих Олимпийских играх подрывает их спортивную составляющую, основанную на принципах честной спортивной борьбы", подчёркивают депутаты.
"Депутаты Госдумы вновь заявляют о недопустимости политического вмешательства в сферу спорта и считают, что спорт должен быть основан исключительно на принципах честной спортивной борьбы", – говорится в заявлении.
Принятые МОК и Спортивным арбитражным судом (CAS) решения о недопуске российских атлетов в нём названы "несправедливыми и дискриминационными". Законодатели РФ подчёркивают, что эти решения "не только наносят ущерб спортивной карьере российских спортсменов и тренеров, но и причиняют вред репутации МОК".
Кроме того, "оказывается нарушенным провозглашённый Олимпийской хартией МОК принцип недопустимости любой формы дискриминации", убеждены парламентарии. По их мнению, используемые двойные стандарты в сфере международного спорта наносят существенный ущерб всему международному олимпийскому движению, целями которого являются пропаганда и внедрение принципов олимпийского движения, содействие развитию физической культуры и спорта, укрепление международного спортивного сотрудничества.
В южнокорейском Пхенчхане 9 февраля проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года. В них примут участие 168 российских спортсменов, получивших приглашения от МОК. В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иски 32 россиян, не получивших от МОК приглашения нa Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.
Государственная Дума на пленарном заседании в пятницу приняла заявление в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов, сообщает РИА Новости.
Заявление нижней палаты парламента было поддержано большинством депутатов.
В частности, парламентарии констатировали "беспрецедентный и вопиющий факт того, что спортивная составляющая подменяется инструментами неприкрытого давления и политической борьбы в сфере спорта, что недопустимо и не согласуется с принципами олимпийского движения". "Фактически МОК пользуется своей монопольной позицией", – сказано в документе.
В то же время "неучастие многих российских спортсменов в этих Олимпийских играх подрывает их спортивную составляющую, основанную на принципах честной спортивной борьбы", подчёркивают депутаты.
"Депутаты Госдумы вновь заявляют о недопустимости политического вмешательства в сферу спорта и считают, что спорт должен быть основан исключительно на принципах честной спортивной борьбы", – говорится в заявлении.
Принятые МОК и Спортивным арбитражным судом (CAS) решения о недопуске российских атлетов в нём названы "несправедливыми и дискриминационными". Законодатели РФ подчёркивают, что эти решения "не только наносят ущерб спортивной карьере российских спортсменов и тренеров, но и причиняют вред репутации МОК".
Кроме того, "оказывается нарушенным провозглашённый Олимпийской хартией МОК принцип недопустимости любой формы дискриминации", убеждены парламентарии. По их мнению, используемые двойные стандарты в сфере международного спорта наносят существенный ущерб всему международному олимпийскому движению, целями которого являются пропаганда и внедрение принципов олимпийского движения, содействие развитию физической культуры и спорта, укрепление международного спортивного сотрудничества.
В южнокорейском Пхенчхане 9 февраля проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года. В них примут участие 168 российских спортсменов, получивших приглашения от МОК. В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иски 32 россиян, не получивших от МОК приглашения нa Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.
Источник: Единая Россия