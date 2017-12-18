Госдума рассмотрит президентские законопроекты в сфере демографии
18.12.2017, 23:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев рассказал о приоритетных для фракции законопроектах пленарной недели. Парламентарий выделил законопроекты, внесённые Президентом РФ Владимиром Путиным, которые касаются демографической политики.
"Это законы, касающиеся и материнского капитала, и установления пособия на родившегося первого ребёнка в семье, - пояснил депутат. - Эти законопроекты мы рассчитываем принять на этой неделе во втором и в третьем чтении".
В целом, по предварительным данным, только на среду вынесен 91 законопроект на принятие. "Но для нас, конечно, приоритетны те законопроекты, которые подготовлены в третьем и втором чтении, и которые могут вступить в силу с 1 января 2018 года. Некоторые законопроекты вызывали серьёзные споры, дискуссии в обществе", - заметил Исаев. На пленарные заседания они выносятся с учётом всех высказанных пожеланий и замечаний, добавил он.
Во втором и в третьем чтении также планируется принятие законопроектов, связанных с маркировкой лекарственных средств и лекарственных препаратов. Исаев подчеркнул, что все фракции Государственной Думы заняли единую позицию по отношению к этим законопроектам: они крайне важны и нужны для того, чтобы избавить отечественный лекарственный рынок от контрафактной поддельной продукции, которая на сегодняшний день опасна для людей.
"Но при этом мы в дискуссии с Правительством РФ рассматривали все возможные риски, связанные со столь массовым значительным решением, - уточнил Исаев. - Вносим соответствующие поправки и хотим записать ещё также в Постановление Государственной Думы несколько моментов: во-первых, мы поручим комитету по охране здоровья сформировать постоянно действующую рабочую группу, которая будет мониторить ситуацию по реализации этого закона; во-вторых, по этому закону мы планируем в июне месяце провести "парламентские слушания", чтобы оценить, как он действует, как работает. И отдельно мы рекомендуем Правительству РФ предусмотреть в нормативных подзаконных актах, издание которых связано с этим, меры, направленные на недопущение существенного роста цен на лекарства, обратив при этом особое внимание на ценовой сегмент до 100 рублей, а также предусмотреть меры поддержки отечественных товаропроизводителей".
"Мы считаем, что с учётом этих серьёзных оговорок данный закон, безусловно, послужит на пользу нашим гражданам. И с учётом содержания основного закона будет также принят закон-спутник об установлении административной ответственности за оборот немаркированных лекарственных средств", - заключил депутат.
"Это законы, касающиеся и материнского капитала, и установления пособия на родившегося первого ребёнка в семье, - пояснил депутат. - Эти законопроекты мы рассчитываем принять на этой неделе во втором и в третьем чтении".
В целом, по предварительным данным, только на среду вынесен 91 законопроект на принятие. "Но для нас, конечно, приоритетны те законопроекты, которые подготовлены в третьем и втором чтении, и которые могут вступить в силу с 1 января 2018 года. Некоторые законопроекты вызывали серьёзные споры, дискуссии в обществе", - заметил Исаев. На пленарные заседания они выносятся с учётом всех высказанных пожеланий и замечаний, добавил он.
Во втором и в третьем чтении также планируется принятие законопроектов, связанных с маркировкой лекарственных средств и лекарственных препаратов. Исаев подчеркнул, что все фракции Государственной Думы заняли единую позицию по отношению к этим законопроектам: они крайне важны и нужны для того, чтобы избавить отечественный лекарственный рынок от контрафактной поддельной продукции, которая на сегодняшний день опасна для людей.
"Но при этом мы в дискуссии с Правительством РФ рассматривали все возможные риски, связанные со столь массовым значительным решением, - уточнил Исаев. - Вносим соответствующие поправки и хотим записать ещё также в Постановление Государственной Думы несколько моментов: во-первых, мы поручим комитету по охране здоровья сформировать постоянно действующую рабочую группу, которая будет мониторить ситуацию по реализации этого закона; во-вторых, по этому закону мы планируем в июне месяце провести "парламентские слушания", чтобы оценить, как он действует, как работает. И отдельно мы рекомендуем Правительству РФ предусмотреть в нормативных подзаконных актах, издание которых связано с этим, меры, направленные на недопущение существенного роста цен на лекарства, обратив при этом особое внимание на ценовой сегмент до 100 рублей, а также предусмотреть меры поддержки отечественных товаропроизводителей".
"Мы считаем, что с учётом этих серьёзных оговорок данный закон, безусловно, послужит на пользу нашим гражданам. И с учётом содержания основного закона будет также принят закон-спутник об установлении административной ответственности за оборот немаркированных лекарственных средств", - заключил депутат.
Источник: Единая Россия