ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», уточняющий порядок сбора, обработки и хранения персональных данных несовершеннолетних.

Автор проекта депутат Антон Горелкин предлагает ввести запрет на обработку персональных данных несовершеннолетних без согласия их законных представителей.

Если же речь идёт о сборе и обработке персональных данных в связи с трудовой деятельностью лиц, достигших 14 лет, такое согласие будут давать сами несовершеннолетние.

Обработку специальных категорий персональных данных и биометрических персональных данных депутат предлагает производить в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.