Госдума усилила наказание за жестокое обращение с животными
14.12.2017, 17:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, ужесточающие ответственность за жестокое обращение с животными. Инициатива была внесена депутатами от "Единой России" во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.
Депутаты внесли изменения в статью 245 "Жестокое обращение с животным" УК РФ, а также статьи 150 "Формы предварительного следствия" и 151 "Подследственность" УПК РФ. Ими были установлены повышенные меры ответственности "за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлёкшее его гибель или увечье". Наказание за это теперь предусматривается от штрафа в размере до 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 3 лет (в настоящее время максимальная мера - арест на срок до 6 месяцев). Вводится также возможность назначения судом обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до одного года.
То же деяние, совершённое "в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с использованием садистских методов или в отношении нескольких животных" будет караться штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трёх до пяти лет (в действующей редакции УК РФ - 2 года). Под эту же статью подпадает демонстрация сцен истязания животных в СМИ или интернете.
В пояснительной записке авторы указывают, что "жестокость по отношению к животным причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали". "Представляется очевидным и вполне обоснованным усилить санкции и перевести данное преступление в категорию средней тяжести", - подчёркивается в сопроводительных документах.
Также вводится отдельный квалифицирующий признак - "использование служебного положения". В этих случаях санкции предусмотрены в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей и лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.
Ранее Бурматов подчёркивал, что "граждане ждут законопроект, потому что это вопрос не только гуманного отношения к животным, человечного отношения к ним, а ещё потому что это вопрос нашей с вами культуры и отношения к самим себе".
Депутаты внесли изменения в статью 245 "Жестокое обращение с животным" УК РФ, а также статьи 150 "Формы предварительного следствия" и 151 "Подследственность" УПК РФ. Ими были установлены повышенные меры ответственности "за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлёкшее его гибель или увечье". Наказание за это теперь предусматривается от штрафа в размере до 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 3 лет (в настоящее время максимальная мера - арест на срок до 6 месяцев). Вводится также возможность назначения судом обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до одного года.
То же деяние, совершённое "в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с использованием садистских методов или в отношении нескольких животных" будет караться штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трёх до пяти лет (в действующей редакции УК РФ - 2 года). Под эту же статью подпадает демонстрация сцен истязания животных в СМИ или интернете.
В пояснительной записке авторы указывают, что "жестокость по отношению к животным причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали". "Представляется очевидным и вполне обоснованным усилить санкции и перевести данное преступление в категорию средней тяжести", - подчёркивается в сопроводительных документах.
Также вводится отдельный квалифицирующий признак - "использование служебного положения". В этих случаях санкции предусмотрены в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей и лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.
Ранее Бурматов подчёркивал, что "граждане ждут законопроект, потому что это вопрос не только гуманного отношения к животным, человечного отношения к ним, а ещё потому что это вопрос нашей с вами культуры и отношения к самим себе".
Источник: Единая Россия