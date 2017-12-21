Госдума во втором чтении приняла проект закона о культурных ценностях
21.12.2017, 15:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума во втором чтении приняла проект закона о совершенствовании государственного управления в сферах вывоза, ввоза культурных ценностей и архивного дела. Поправки в документ были внесены депутатами фракции "Единой России" заместителем председателя нижней палаты Петром Толстым и зампредседателя комитета нижней палаты по культуре Ольгой Казаковой.
По словам Толстого, депутаты сняли ряд противоречий, которые изначально возникли при работе над законопроектом. "Документ регулирует порядок ввоза и вывоза культурных ценностей в Россию и из неё. Поправками прописывается порядок ввоза и вывоза предметов искусства, которые участвуют в выставках, международных мероприятиях, концертах и так далее. В частности, для музыкантов существенно упрощается механизм перевозки через границу музыкальных инструментов, представляющих собой культурную ценность, если они едут, например, на крупный музыкальный фестиваль, концерт и так далее", - рассказал парламентарий.
Документ поможет и коллекционерам, державшим коллекции за границей, привезти их в Россию для показа российской публике. Как пояснил Толстой, согласно действующему законодательству эта процедура достаточно сложная и подразумевает уплату налога при пересечении границы в обоих направлениях.
"Законопроектом мы эти трудности снимаем, но при этом ставим надёжный заслон для тех, кто хотел бы вывезти культурные ценности из России. Законопроект даёт чёткое определение тем культурным ценностям, которые вообще не подлежат вывозу из страны", - подчеркнул он.
Казакова в свою очередь напомнила, что раньше такие музеи, как Государственная Третьяковская галерея, начинали свою деятельность как частные галереи. "Понимая значимость сохранения культурных ценностей и проведения научной работы, потом они были переданы государству. При этом долгое время частные музеи в России не открывались. Только начиная с 90-го года традиция начала возрождаться, и сейчас есть люди, которые готовы создавать мощные площадки, привлекательные для молодёжи туристов", - рассказала парламентарий.
Благодаря законопроекту, как продолжила депутат, появится и Совет при уполномоченном органе по сохранению культурного наследия и развития международного обмена культурными ценностями. "Мы настаивали, чтобы в этот Советы были включены не менее 50% представителей государственных и муниципальных музеев. Это поднимает уровень государственных музеев, отражает мнение профсообщества", - отметила Казакова.
В заключение она подчеркнула, что депутаты намерены совместно с профсообществом контролировать правоприменение закона после его принятия в третьем чтении.
По словам Толстого, депутаты сняли ряд противоречий, которые изначально возникли при работе над законопроектом. "Документ регулирует порядок ввоза и вывоза культурных ценностей в Россию и из неё. Поправками прописывается порядок ввоза и вывоза предметов искусства, которые участвуют в выставках, международных мероприятиях, концертах и так далее. В частности, для музыкантов существенно упрощается механизм перевозки через границу музыкальных инструментов, представляющих собой культурную ценность, если они едут, например, на крупный музыкальный фестиваль, концерт и так далее", - рассказал парламентарий.
Документ поможет и коллекционерам, державшим коллекции за границей, привезти их в Россию для показа российской публике. Как пояснил Толстой, согласно действующему законодательству эта процедура достаточно сложная и подразумевает уплату налога при пересечении границы в обоих направлениях.
"Законопроектом мы эти трудности снимаем, но при этом ставим надёжный заслон для тех, кто хотел бы вывезти культурные ценности из России. Законопроект даёт чёткое определение тем культурным ценностям, которые вообще не подлежат вывозу из страны", - подчеркнул он.
Казакова в свою очередь напомнила, что раньше такие музеи, как Государственная Третьяковская галерея, начинали свою деятельность как частные галереи. "Понимая значимость сохранения культурных ценностей и проведения научной работы, потом они были переданы государству. При этом долгое время частные музеи в России не открывались. Только начиная с 90-го года традиция начала возрождаться, и сейчас есть люди, которые готовы создавать мощные площадки, привлекательные для молодёжи туристов", - рассказала парламентарий.
Благодаря законопроекту, как продолжила депутат, появится и Совет при уполномоченном органе по сохранению культурного наследия и развития международного обмена культурными ценностями. "Мы настаивали, чтобы в этот Советы были включены не менее 50% представителей государственных и муниципальных музеев. Это поднимает уровень государственных музеев, отражает мнение профсообщества", - отметила Казакова.
В заключение она подчеркнула, что депутаты намерены совместно с профсообществом контролировать правоприменение закона после его принятия в третьем чтении.
Источник: Единая Россия