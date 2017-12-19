Госдума впервые за последнее время выполнит весь годовой план реализации Послания Президента РФ – Жуков
19.12.2017, 17:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На сегодняшний день уже 64 закона приняты, отметил первый вице-спикер Госдумы
Государственная Дума впервые за последнее время примет все законы, которые предусмотрены планом на текущий год по исполнению Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков после Совета Думы.
"Всего у нас был утверждён план реализации положений Послания Президента, состоящий из 97 пунктов. Из них 74 пункта приходятся на 2017 год, 23 пункта – на 2018-й", – сообщил Жуков, который возглавляет межфракционную рабочую группу по реализации Послания.
"На сегодняшний день уже 64 закона приняты, в оставшиеся дни на этой неделе Госдумой будут приняты все остальные законопроекты. Таким образом, впервые за последнее время все 74 пункта нашего плана по реализации Послания Президента в этом году будут выполнены", – подчеркнул первый вице-спикер Госдумы.
Государственная Дума впервые за последнее время примет все законы, которые предусмотрены планом на текущий год по исполнению Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков после Совета Думы.
"Всего у нас был утверждён план реализации положений Послания Президента, состоящий из 97 пунктов. Из них 74 пункта приходятся на 2017 год, 23 пункта – на 2018-й", – сообщил Жуков, который возглавляет межфракционную рабочую группу по реализации Послания.
"На сегодняшний день уже 64 закона приняты, в оставшиеся дни на этой неделе Госдумой будут приняты все остальные законопроекты. Таким образом, впервые за последнее время все 74 пункта нашего плана по реализации Послания Президента в этом году будут выполнены", – подчеркнул первый вице-спикер Госдумы.
Источник: Единая Россия