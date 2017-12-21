Госдума ввела раздельный сбор мусора
21.12.2017, 18:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума приняла изменения в закон "Об отходах производства и потребления", которые закрепляют раздельный сбор мусора на территории РФ, а также содержат меры по стимулированию предприятий и граждан к раздельному сбору отходов.
Кроме того, поправками закрепляется обязательность общественного обсуждения территориальных схем размещения отходов, повышается роль регионов и муниципалитетов при формировании этих схем.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что данные поправки вносят серьёзные изменения в систему обращения с отходами в России и являются серьёзным шагом по упорядочиванию этой деятельности, внедряют в эту сферу наиболее эффективные мировые практики, ключевой из которых является раздельный сбор мусора.
"До недавнего времени раздельный сбор мусора не мог применяться из-за существующих законодательных ограничений. Чтобы поставить отдельные баки или урны и начать раздельно собирать стекло, органику и пластик, требовалось получить отдельную лицензию на эту деятельность. И, естественно, на таких условиях этим никто заниматься не хотел. Мы выделили в отдельную деятельность раздельное накопление отходов, которое лицензированию теперь не подлежит. Это послужит серьёзным стимулом для бизнеса, населения и муниципальных властей перейти к раздельному сбору мусора", – заявил парламентарий.
Бурматов также отметил, что в соответствии с принятыми поправками регионы отныне будут обязаны проводить публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций. Это, по его словам, позволит снять напряжение, которое периодически возникает между региональными властями и жителями субъектов России.
Депутат также рассказал о том, что принятые поправки дают регионам широкие полномочия в определении территориальных схем размещения отходов, которые раньше на федеральном уровне согласовывались с Росприроднадзором.
"Мы дали широкие полномочия регионам и муниципалитетам, но и спрос теперь тоже с них. До 2020 года мы будем требовать, чтобы все территориальные схемы в регионах прошли публичные обсуждения и общественные слушания и позиция граждан была услышана", – подчеркнул Бурматов.
Также депутаты определили направления расходования средств экологического сбора, который в этом году составил 1 млрд рублей. Эти средства теперь будут направляться на программы по утилизации отходов в регионах.
Кроме того, поправками закрепляется обязательность общественного обсуждения территориальных схем размещения отходов, повышается роль регионов и муниципалитетов при формировании этих схем.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что данные поправки вносят серьёзные изменения в систему обращения с отходами в России и являются серьёзным шагом по упорядочиванию этой деятельности, внедряют в эту сферу наиболее эффективные мировые практики, ключевой из которых является раздельный сбор мусора.
"До недавнего времени раздельный сбор мусора не мог применяться из-за существующих законодательных ограничений. Чтобы поставить отдельные баки или урны и начать раздельно собирать стекло, органику и пластик, требовалось получить отдельную лицензию на эту деятельность. И, естественно, на таких условиях этим никто заниматься не хотел. Мы выделили в отдельную деятельность раздельное накопление отходов, которое лицензированию теперь не подлежит. Это послужит серьёзным стимулом для бизнеса, населения и муниципальных властей перейти к раздельному сбору мусора", – заявил парламентарий.
Бурматов также отметил, что в соответствии с принятыми поправками регионы отныне будут обязаны проводить публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций. Это, по его словам, позволит снять напряжение, которое периодически возникает между региональными властями и жителями субъектов России.
Депутат также рассказал о том, что принятые поправки дают регионам широкие полномочия в определении территориальных схем размещения отходов, которые раньше на федеральном уровне согласовывались с Росприроднадзором.
"Мы дали широкие полномочия регионам и муниципалитетам, но и спрос теперь тоже с них. До 2020 года мы будем требовать, чтобы все территориальные схемы в регионах прошли публичные обсуждения и общественные слушания и позиция граждан была услышана", – подчеркнул Бурматов.
Также депутаты определили направления расходования средств экологического сбора, который в этом году составил 1 млрд рублей. Эти средства теперь будут направляться на программы по утилизации отходов в регионах.
Источник: Единая Россия