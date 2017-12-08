ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минпромторг сформулировал условия допуска к новому режиму господдержки в автопроме взамен истекающих в 2018-2020 гг. соглашений о промсборке. В проекте постановления правительства описан набор минимально необходимых технологических операций для признания ключевых автомобильных узлов (двигатели, коробки передач, электроника и др.) выпущенными в России. Документ обсуждается с автопроизводителями.

Соглашения о промсборке предоставляют компаниям льготы на ввоз автокомпонентов (как правило, нулевые пошлины) и допуск к госпрограммам поддержки рынка в обмен на увеличение локализации и мощностей. Так, локализация автомобилей должна составлять 60%, в 30% машин должны использоваться местные двигатели и (или) коробки передач.

Теперь Минпромторг хочет создать стимулы для еще большего использования российских комплектующих в автомобилях. Те, кто уложится в нормативы, смогут и дальше претендовать на господдержку – продавать автомобили по госзаказу или пользоваться другими мерами поддержки рынка. При этом если сейчас контролируется выполнение соглашений в целом отдельными производителями, то Минпромторг готов контролировать производство отдельных моделей.

Минпромторг разработал перечень операций и график их внедрения для каждого типа машин и конкретного узла. Министерство считает, что для доступа к программам господдержки уже с 2019 года производители должны собирать двигатели в России. К 2023 году в России должны собираться автоматические коробки передач, а механические – вдобавок из произведённых в России комплектующих. К 2026 году электродвигатели тоже должны быть собраны в России, если автопроизводитель захочет включить модель электромобиля в программу господдержки.