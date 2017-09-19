ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Господдержка экспорта сельхозпродукции и продовольствия в ближайшие три года по сравнению с 2017 годом может снизиться. Финансирование борьбы с африканской чумой свиней увеличится.

Согласно проекту бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, финансирование приоритетного проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" на 2018 год запланировано в объёме 610,1 млн рублей. В 2017 году на эти цели предусмотрено 728 млн рублей. В 2019 году этот показатель может снизиться до 565,7 млн рублей, в 2020 году — до 491,7 млн рублей.



Между тем, как заявлял ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, ведомство рассчитывало на рост господдержки экспорта в 2018 году до 1 млрд рублей. На создание центра анализа экспорта продукции АПК и изучение потенциальных зарубежных рынков сбыта в 2018 году предусмотрено 146,1 млн рублей, в 2019 году — 120,5 млн рублей, на 2020 годы — 108,05 млн рублей.



В то же время государство увеличит финансирование мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию африканской чумы свиней, которая в этом году существенно активизировалась в РФ и наносит большой ущерб свиноводству. Так, на 2018 год на эти цели предусмотрено 481,6 млн рублей, на 2019 год — 571,5 млн рублей, на 2020 год — 585,2 млн рублей.



В целом финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года сохранится в объёме 222,2 млрд рублей. В частности, субсидии на погектарную поддержку запланированы в объёме 11,3 млрд рублей в 2018 году, по 10,7 млрд рублей в 2019 и 2020 годах. Субсидии молочному животноводству — 7,964 млрд рублей и по 7,513 млрд рублей соответственно. Эти показатели практически соответствуют данным за 2017 год.



На поддержку инвестиционного кредитования в АПК в 2018 году намечено направить 52,2 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах эта сумма может увеличиться до 55,5 млрд рублей (в год). В 2019 и 2020 годах увеличатся и субсидии на возмещение прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Они составят по 10,877 млрд рублей против 8,15 млрд рублей, запланированных на 2018 год.



На льготное (краткосрочное) кредитование АПК в 2018 году предусмотрены субсидии в размере 44,15 млрд рублей. Предполагается, что в 2019 году этот показатель снизится до 43,799 млрд рублей, в 2020 году — до 42,913 млрд рублей.