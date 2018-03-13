ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2018 году объём господдержки предприятий автопрома составит 34,4 млрд рублей. Такие цифры в своём выступлении на Российском автомобильном форуме привёл Денис Пак, руководитель Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ.

Если сравнивать данный объём с показателем 2017 года (68,7 млрд руб.), то господдержка снизится вдвое. При этом больше всего денежных средств в нынешнем году будет направлено на реализацию программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (суммарно 7,5 млрд руб.). Для программ «Льготного лизинга», в том числе «Своё дело» и «Российский тягач» будет выделено 6,127 млрд рублей. Кроме этого, еще 4,37 млрд рублей будет направлено на софинансирование инвестиций. Остальные меры господдержки обойдутся бюджету в 0,5 – 2,5 млрд рублей.

Также необходимо отметить, что впервые за последние несколько лет предприятия автомобильной промышленности РФ получили прибыль, которая в 2017 году составила 50,5 млрд рублей. До этого подобное происходило в 2013 году (31,9 млрд руб.), а в 2014 – 2016 годах был убыток, причем наибольший в 2015-м (-77,5 млрд руб.).