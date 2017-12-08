ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство здравоохранения России планирует начать во втором квартале 2018 года информационную кампанию по поддержке здорового образа жизни.

Рруководитель Исполкома Конгресса русских общин Алексей Рылеев убеждён в том, что такую кампанию нужно вести без каких-либо ограничений по времени.

"Мы, конечно же, подержим любое позитивное движение в этом направлении, однако, по нашему мнению, вопрос о здоровье нации не может иметь хронометраж. Государство обязано заботиться о здоровье россиян всегда", — подчеркнул Рылеев.

"Критерии заботы очень просты и очевидны. У людей должен быть доступ к занятиям физкультурой и спортом. Сейчас этого нет. В тренажёрный зал, в секцию бокса или на занятия по стрельбе могут ходить далеко не все желающие. Спорт стал платным. Если государство не может заставить коммерческие организации, оккупировавшие спортзалы и спортплощадки страны, сделать спорт бесплатным, то власть обязана выплачивать всем россиянам денежную компенсацию. Две-три тысячи рублей государство обязано ежемесячно выплачивать всем россиянам для занятий спортом. Это наше государство, это наша страна, в котором мы хотим жить долго и счастливо", — добавил политик.

По мнению Рылеева, "стыдно говорить о том, что Россия является мировой спортивной державой, когда большинство россиян вообще не занимается развитием своих физических способностей".

Политик уверен, что массовое увлечение россиянами физкультурой приведётт к росту продолжительности жизни.