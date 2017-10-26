Граждане РФ ждут от органов внутренних дел активных действий в борьбе с преступностью - Путин
26.10.2017, 22:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Общество в России ждёт от органов внутренних дел наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом. Об этом Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с высшими офицерами и прокурорами.
"От органов внутренних дел общество ждёт наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроля за миграционными потоками", - сказал он. При этом вся система МВД в центре и регионах должна быть нацелена на защиту граждан России, их жизней, здоровья, имущества, прав и законных интересов.
"Здесь необходимо эффективное взаимодействие с гражданским обществом, с органами власти всех уровней. Тесная координация с коллегами из МВД и других ведомств важна и для Федеральной службы войск национальной гвардии. Такая совместная и слаженная работа поможет Росгвардии чётко выполнять свои задачи, обеспечивать высокий уровень общественной безопасности, в том числе при проведении крупных массовых мероприятий", - добавил Путин.
Также глава государства указал на успешную работу ФСБ в 2017 году. По его словам, Слжуба предотвратила ряд преступлениий террористической направленности и пресекала деятельность кадровых сотрудников иностранных разведок.
"В текущем году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 43 преступления террористической направленности, уничтожены десятки и задержаны порядка 800 членов бандформирований, ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек", - сказал Президент РФ, добавив, что эффективная защита национальных интересов требует системы, глубокой работы по линии Службы внешней разведки.
В этой связи Путин призвал органы прокуратуры обратить особое внимание на упреждающие меры прокурорского реагирования в различных сферах - от гособоронзаказа до образовательных, медицинских и трудовых прав граждан. Президент РФ отметил, что на прокуратуру возложены системные задачи, а прокурорский надзор - это один из основных инструментов укрепления бюджетной и налоговой дисциплины, защиты делового и инвестиционного климата, законности в целом.
Глава государства отметил и работу Федеральной службы исполнения наказания, которая обеспечивает соблюдение норм и требований закона в отношении осуждённых. "Вновь подчеркну, что строгость приговора не означает жестокости. Важнейшая задача службы - это профилактика преступности, работа, направленная на то, чтобы человек, осознавший и искупивший свою вину, мог вернуться к нормальной жизни", - добавил Путин.
"От органов внутренних дел общество ждёт наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроля за миграционными потоками", - сказал он. При этом вся система МВД в центре и регионах должна быть нацелена на защиту граждан России, их жизней, здоровья, имущества, прав и законных интересов.
"Здесь необходимо эффективное взаимодействие с гражданским обществом, с органами власти всех уровней. Тесная координация с коллегами из МВД и других ведомств важна и для Федеральной службы войск национальной гвардии. Такая совместная и слаженная работа поможет Росгвардии чётко выполнять свои задачи, обеспечивать высокий уровень общественной безопасности, в том числе при проведении крупных массовых мероприятий", - добавил Путин.
Также глава государства указал на успешную работу ФСБ в 2017 году. По его словам, Слжуба предотвратила ряд преступлениий террористической направленности и пресекала деятельность кадровых сотрудников иностранных разведок.
"В текущем году сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 43 преступления террористической направленности, уничтожены десятки и задержаны порядка 800 членов бандформирований, ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек", - сказал Президент РФ, добавив, что эффективная защита национальных интересов требует системы, глубокой работы по линии Службы внешней разведки.
В этой связи Путин призвал органы прокуратуры обратить особое внимание на упреждающие меры прокурорского реагирования в различных сферах - от гособоронзаказа до образовательных, медицинских и трудовых прав граждан. Президент РФ отметил, что на прокуратуру возложены системные задачи, а прокурорский надзор - это один из основных инструментов укрепления бюджетной и налоговой дисциплины, защиты делового и инвестиционного климата, законности в целом.
Глава государства отметил и работу Федеральной службы исполнения наказания, которая обеспечивает соблюдение норм и требований закона в отношении осуждённых. "Вновь подчеркну, что строгость приговора не означает жестокости. Важнейшая задача службы - это профилактика преступности, работа, направленная на то, чтобы человек, осознавший и искупивший свою вину, мог вернуться к нормальной жизни", - добавил Путин.
Источник: Единая Россия