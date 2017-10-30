ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» поставит в Московскую область 1758 автобусов, которые будут переданы заказчику всего за семь месяцев – это беспрецедентный темп обновления пассажирского парка в России. Поставки будут вестись через «Сбербанк Лизинг», который стал победителем электронного аукциона. Машины начнут работать на подмосковных маршрутах до конца марта 2018 года.

В рамках контракта в Московскую область будут поставлены автобусы трёх предприятий, входящих в «Группу ГАЗ» (Горьковского автозавода, Ликинского и Павловского автобусных заводов): 900 автобусов «ГАЗель Next», 540 автобусов большого класса «Вояж» на шасси Scania, 243 автобуса среднего класса «Вектор Next» и 75 городских низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292. Все автобусы адаптированы для перевозки людей с ограниченными возможностями – оснащены аппарелью и местами для инвалидных колясок. Автобусы оснащены системой «Орбита 0.2» (контроль за передвижением пассажирского транспорта, контроль бортовых систем и дополнительного оборудования), оборудованием ГЛОНАСС, современными системами видеонаблюдения и видеофиксации, а также климат-контролем.

В настоящий момент в парке «Мострансавто» эксплуатируется свыше 3 тысяч автобусов производства «Группы ГАЗ», что составляет около 60% общего числа автобусов парка. Более 700 из них – это автобусы, которые в рамках сотрудничества «Группы ГАЗ» с «Мострансавто» были специально изготовлены для Олимпийских Игр в Сочи 2014 года с учётом требований надёжности и безопасности, предъявляемых к транспортному обслуживанию международных мероприятий подобного уровня. После Олимпиады автобусы вышли на маршруты Подмосковья в рамках программы «Олимпийское наследие».