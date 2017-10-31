Грызлов: России предстоит решить задачу пространственного развития страны
31.10.2017, 22:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стоящие перед Россией задачи социально-экономического развития, повышения благосостояния граждан, обеспечения социальной справедливости требуют обновления подходов к развитию городов страны. И эти подходы – должны стать частью общенациональной стратегии, частью образа будущего. Об этом заявил председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызов в связи с празднованием Всемирного дня городов.
Грызлов напомнил, что Всемирный день городов отмечается по решению Организации Объединённых Наций в четвёртый раз. "Это очень молодая дата – она отмечается всего в четвёртый раз, но само её учреждение очень показательно. С одной стороны – в современном мире возрастает роль городов как двигателей экономического роста. Но с другой – множится и число городских проблем, в том числе связанных с быстрой и несбалансированной урбанизацией", - сказал он.
Председатель Высшего совета Партии подчеркнул, что развитие городов не должно быть противопоставлено развитию других территорий, сельских территорий. "Предложения, которые направлены на концентрацию экономики и населения лишь в нескольких мегаполисах, невыгодны и просто опасны для России – крупнейшей страны мира. Их реализация способна привести лишь к оттоку населения из многих, если не большинства, регионов и ухудшению качества жизни в самих мегаполисах, но никак не к повышению конкурентоспособности страны", - отметил он.
По мнению Грызлова, России необходима стратегия устойчивого пространственного развития, где особое место должны занять малые и средние города, где высокое внимание должно быть уделено малоэтажному строительству. "При этом развитие городов должно поддерживать повышение экономического потенциала и качества жизни на селе. Только так мы обеспечим условия для роста численности населения, для ускорения экономического роста во всех регионах, только так сможем в полной мере сохранить историческое, культурное, природное наследие", - уверен он.
Грызлов отметил, что реализация этой стратегии должна быть связана с повышением эффективности и ресурсообеспеченности местного самоуправления, с поддержкой участия граждан в проектах развития своих городов, других населённых пунктов. "Примеры таких инициатив, успешно реализуемых, есть в городах России. И во многом на основе этого опыта – представителями нашей Партии, участниками Рабочих групп Высшего совета, экспертами – предложен ряд государственно-общественных проектов, реализация которых может быть востребована во всех регионах нашей страны. Они связаны, в том числе, с поддержкой малоэтажного строительства, с поддержкой внедрения новых технологий в сферах строительства, транспорта, информационно-коммуникационной сфере", - указал он.
"Пространственное развитие страны – это масштабная и сложная задача, пришло время её решать", - заключил Грызлов.
Грызлов напомнил, что Всемирный день городов отмечается по решению Организации Объединённых Наций в четвёртый раз. "Это очень молодая дата – она отмечается всего в четвёртый раз, но само её учреждение очень показательно. С одной стороны – в современном мире возрастает роль городов как двигателей экономического роста. Но с другой – множится и число городских проблем, в том числе связанных с быстрой и несбалансированной урбанизацией", - сказал он.
Председатель Высшего совета Партии подчеркнул, что развитие городов не должно быть противопоставлено развитию других территорий, сельских территорий. "Предложения, которые направлены на концентрацию экономики и населения лишь в нескольких мегаполисах, невыгодны и просто опасны для России – крупнейшей страны мира. Их реализация способна привести лишь к оттоку населения из многих, если не большинства, регионов и ухудшению качества жизни в самих мегаполисах, но никак не к повышению конкурентоспособности страны", - отметил он.
По мнению Грызлова, России необходима стратегия устойчивого пространственного развития, где особое место должны занять малые и средние города, где высокое внимание должно быть уделено малоэтажному строительству. "При этом развитие городов должно поддерживать повышение экономического потенциала и качества жизни на селе. Только так мы обеспечим условия для роста численности населения, для ускорения экономического роста во всех регионах, только так сможем в полной мере сохранить историческое, культурное, природное наследие", - уверен он.
Грызлов отметил, что реализация этой стратегии должна быть связана с повышением эффективности и ресурсообеспеченности местного самоуправления, с поддержкой участия граждан в проектах развития своих городов, других населённых пунктов. "Примеры таких инициатив, успешно реализуемых, есть в городах России. И во многом на основе этого опыта – представителями нашей Партии, участниками Рабочих групп Высшего совета, экспертами – предложен ряд государственно-общественных проектов, реализация которых может быть востребована во всех регионах нашей страны. Они связаны, в том числе, с поддержкой малоэтажного строительства, с поддержкой внедрения новых технологий в сферах строительства, транспорта, информационно-коммуникационной сфере", - указал он.
"Пространственное развитие страны – это масштабная и сложная задача, пришло время её решать", - заключил Грызлов.
Источник: Единая Россия