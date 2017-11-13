Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с президентом Молдавии
13.11.2017, 21:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.
"Большая честь, что вы к нам сегодня приехали в Московскую область впервые. Мы на самом деле с Молдовой, Гагаузией, в частности, давно уже в добрых отношениях, взаимодействуем. У нас подписано соглашение и есть общая повестка в социальных и экономических проектах. Думаю, что наша сегодняшняя встреча позволит нам дальше развивать отношения", – сказал Воробьёв.
Он отметил, что власти Московской области готовы к сотрудничеству на региональном уровне с Молдавией.
Как в свою очередь подчеркнул Додон, Московской области и Молдавии необходимо выйти на полноценное сотрудничество.
"Между нашими странами исторически очень хорошие отношения. Если смотреть историю, эта дружба в несколько веков", – отметил Додон.
Кроме того, он добавил, что в этом году в Москве состоится заседание Межпарламентской группы дружбы между Россией и Молдовой. В 2018 году такая встреча пройдёт в Кишинёве.
"Начиная с этого года после избрания впервые за 20 лет прямыми выборами президента Молдовы у нас начался новый этап в наших отношениях. Отношения между двумя странами, между государственными институтами строятся на разных уровнях, на уровне президентов, парламентов правительств и регионального. Я хочу отметить по результатам этого года, что у нас сложился отличный диалог с общей повесткой дня на уровне президентов", – сказал Додон.
"Большая честь, что вы к нам сегодня приехали в Московскую область впервые. Мы на самом деле с Молдовой, Гагаузией, в частности, давно уже в добрых отношениях, взаимодействуем. У нас подписано соглашение и есть общая повестка в социальных и экономических проектах. Думаю, что наша сегодняшняя встреча позволит нам дальше развивать отношения", – сказал Воробьёв.
Он отметил, что власти Московской области готовы к сотрудничеству на региональном уровне с Молдавией.
Как в свою очередь подчеркнул Додон, Московской области и Молдавии необходимо выйти на полноценное сотрудничество.
"Между нашими странами исторически очень хорошие отношения. Если смотреть историю, эта дружба в несколько веков", – отметил Додон.
Кроме того, он добавил, что в этом году в Москве состоится заседание Межпарламентской группы дружбы между Россией и Молдовой. В 2018 году такая встреча пройдёт в Кишинёве.
"Начиная с этого года после избрания впервые за 20 лет прямыми выборами президента Молдовы у нас начался новый этап в наших отношениях. Отношения между двумя странами, между государственными институтами строятся на разных уровнях, на уровне президентов, парламентов правительств и регионального. Я хочу отметить по результатам этого года, что у нас сложился отличный диалог с общей повесткой дня на уровне президентов", – сказал Додон.
Источник: Правительство Московской области