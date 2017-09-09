ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Югры Наталья Комарова в первую очередь посетила пострадавших в аварии детей, лично поговорила с их родителями, убедилась, что все необходимые меры приняты оперативно.

«Врачи работают высокопрофессиональные, вся необходимая медицинская помощь будет обеспечена в полном объеме», - рассказала Наталья Комарова.

Директор департамента Алексей Добровольский сообщил, что на данный момент в больницах находятся 16 человек, пострадавших при столкновении грузовика и пассажирского поезда. Из них 2 в крайне тяжёлом состоянии, 6 – в тяжёлом.