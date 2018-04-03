03.04.2018, 12:01
Губернатор Московской области поручил отработать действия при пожарах в ТЦ и соцучреждениях
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести в регионе пожарные учения, чтобы жители Подмосковья имели представление о правильном поведении в экстремальной ситуации, передает РИАМО.
«Московская область занимает одно из первых мест по количеству торговых центров и объектов социального назначения. Все это должно строго соответствовать требованиям безопасности. И главное – не план эвакуации, который висит на двери, главное – чтобы наши дети четко, правильно вели себя в экстремальных ситуациях», – сказал Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник.
Губернатор подчеркнул, что во всем мире регулярно проводятся учения, которые позволяют каждому человеку сориентироваться при эвакуации.
«Считаю важным в Московском регионе эту работу поставить на определенные стандарты, чтобы у нас была высокая степень подготовки», – отметил Воробьев.
«Московская область занимает одно из первых мест по количеству торговых центров и объектов социального назначения. Все это должно строго соответствовать требованиям безопасности. И главное – не план эвакуации, который висит на двери, главное – чтобы наши дети четко, правильно вели себя в экстремальных ситуациях», – сказал Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник.
Губернатор подчеркнул, что во всем мире регулярно проводятся учения, которые позволяют каждому человеку сориентироваться при эвакуации.
«Считаю важным в Московском регионе эту работу поставить на определенные стандарты, чтобы у нас была высокая степень подготовки», – отметил Воробьев.
Источник: http://mosreg.ru