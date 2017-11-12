ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За пять лет заработные платы в Подмосковье выросли в два раза, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёва.

"Понятно, что есть девальвация нашей валюты, но зарплаты выросли вдвое", – сказал Воробьёв.

Он уточнил, что в Подмосковье ежегодно повышают зарплаты учителям, врачам, младшему персоналу.

В Подмосковье с 1 сентября 2017 года была увеличена зарплата учителей на 5%. Примерно такое же повышение окладов произошло у врачей и соцработников. Самое высокое увеличение коснулось младших воспитателей и нянечек в детсадах, – их зарплата выросла на 70%.