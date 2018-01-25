ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобили 73-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приёма груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи. Далее весь груз будут распределён соответствующими организациями по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения.

После разгрузки автомобили направятся в Донской спасательный центр, через пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

В составе 73-й колонны более 400 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов.