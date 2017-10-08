ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве, в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В.Ломоносова ректор В.А. Садовничий торжественно открыл ХII Всероссийский фестиваль науки.

В церемонии открытия приняли участие Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева и президент Российской академии наук А.М. Сергеев.

По традиции В.А. Садовничий рассказал об исследованиях учёных МГУ, связанных с открытиями Нобелевских лауреатов нынешнего года. Особое внимание В.А. Садовничий уделил премии по физике за открытие гравитационных волн: ведь в исследованиях коллаборации LIGO самое активное участие принимали научные сотрудники физического факультета МГУ под руководством профессора В.П. Митрофанова и Института прикладной физики РАН под руководством президента РАН академика А.М. Сергеева.

Приветствуя собравшихся, О.Ю. Васильева подчеркнула, что ключевая особенность Фестиваля науки - это большая вовлечённость в его мероприятия детей и молодёжи. Новый президент РАН А.М. Сергеев призвал молодёжь активнее включаться в научную работу, чтобы вернуть российской науке мировое лидерство, которое она имела в пору начала освоения космоса.