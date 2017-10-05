ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 14 по 26 сентября рыбоохрана Амурского территориального управления Росрыболовства с инспекторами Китая провела мероприятия по контролю за промыслом в осенний период и за соблюдением приграничным населением России и Китая Правил рыболовства в водах среднего Амура и реки Уссури. Совместный контроль проведён в соответствии с программой в полном объёме.

На территории Китая инспекторы посетили рыболовецкие станы, расположенные на участках рек Амур и Уссури в районе г. Тунцзян и г. Фуюань, проверили разрешительные документы на добычу рыбы, осмотрели рыболовецкие лодки, орудия вылова и уловы, а также провели разъяснительные беседы с китайскими рыбаками о необходимости соблюдения Правил рыболовства и осеннего запрета на вылов рыбы, который ежегодно действует в период нереста осенней кеты с 1 по 20 октября. Нарушений Правил рыболовства в пограничных водах на проверенных участках рек Амур и Уссури не зафиксировано.

Вместе с этим, 16 сентября в ходе проведения совместного контроля в российской части пограничных вод в районе 73 км среднего Амура обнаружен отрезок китайской плавной сети, длинной около 70 метров, без рыбы. По данному факту китайской стороной проводится разбирательство, результаты будут представлены российской стороне на заседании рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в пограничных водах рек Амур и Уссури, запланированной в Хабаровске с 13 по 17 ноября 2017 года.

Дополнительно китайские коллеги проинформировали, что на период осеннего запрета на промысел на участке реки Уссури, расположенном в административных границах городского уезда Фуюань, вылов рыбы в научных целях для сохранения и воспроизводства живых водных ресурсов в водах пограничных рек будут вести 10 лодок.

С целью противодействия незаконному промыслу российские и китайские инспекторы рыбоохраны обменялись информацией по усилению работы в период осеннего запрета на промысел в водах пограничных рек Амур и Уссури. Китайские коллеги сообщили, что с целью снижения промысловой нагрузки на живые водные ресурсы реки Амур планируется продолжить постепенно сокращать количество рыболовецких лодок.

По итогам совместного контроля 26 сентября 2017 года в Фуюане Стороны подписали Протокол.