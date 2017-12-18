"РЖД" и посольство Германии откроют библиотеку в поезде "Стриж"/Strizh Москва – Берлин
18.12.2017, 14:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 декабря на Белорусском вокзале города Москвы состоится презентация совместного культурно-просветительского проекта АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") и посольства Федеративной Республики Германия в России – библиотеки русской и немецкой литературы в поезде № 13/14 "Стриж"/Strizh.
В мероприятии планируют принять участие заместитель генерального директора АО "ФПК" Алексей Жигунов и Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич.
18 декабря 2017 года поезд № 13/14 Strizh Берлин – Москва совершит свой первый "литературный" рейс. В библиотеке поезда представлены книги русских и немецких авторов как в оригиналах, так и в переводах. Книги предоставлены Гёте-Институтом в Москве, Объединением имени Германа фон Гельмгольца в РФ, а также Франкфуртской книжной ярмаркой и её представительством в России – Центром немецкой книги в Москве.
Увлекательные произведения для чтения в поездке найдут для себя пассажиры всех возрастов и интересов. В список книг включены сказки, научно-популярная литература, классические произведения всемирно известных русских и немецких писателей, вошедшие в "золотой фонд" мировой литературы, и др.
В мероприятии планируют принять участие заместитель генерального директора АО "ФПК" Алексей Жигунов и Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич.
18 декабря 2017 года поезд № 13/14 Strizh Берлин – Москва совершит свой первый "литературный" рейс. В библиотеке поезда представлены книги русских и немецких авторов как в оригиналах, так и в переводах. Книги предоставлены Гёте-Институтом в Москве, Объединением имени Германа фон Гельмгольца в РФ, а также Франкфуртской книжной ярмаркой и её представительством в России – Центром немецкой книги в Москве.
Увлекательные произведения для чтения в поездке найдут для себя пассажиры всех возрастов и интересов. В список книг включены сказки, научно-популярная литература, классические произведения всемирно известных русских и немецких писателей, вошедшие в "золотой фонд" мировой литературы, и др.
Источник: РЖД