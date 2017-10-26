ОРЕАНДА-НОВОСТИ Размещение новейшей военно-морской базы РФ и строительство сети аэродромов на Курильских островах призваны удержать Токио от дальнейшего педалирования территориального вопроса. Об этом рассказал военный эксперт, член Президиума Политсовета, председатель Совета партии "РОДИНА" по вопросам национальной безопасности Игорь Коротченко.



"Курильская гряда – российская территория, размещением на ней военной инфраструктуры и вооружений государство обеспечивает безопасность юго-восточных рубежей. Как известно, со стороны Японии существуют территориальные претензии по Курилам – элементы военной мощи РФ совершенно четко просигнализируют Токио бесперспективность дальнейшего педалирования этой темы.



С точки зрения национальной безопасности России прикрытие восточных рубежей страны, и все необходимые меры Генеральный штаб Минобороны РФ запланировал. Сейчас идёт поэтапная реализация этих планов", - отмечает Игорь Коротченко.



"Создание военной инфраструктуры на Курильской гряде направлено на отражение всего спектра возможных угроз. Региональный контекст не подразумевается. Развертывание военных баз не означает, что Минобороны РФ готовится отражать атаки Японии, Китая или любой другой страны. Курилы – российская территория, на которую претендует другое государство.



Размещением на спорных островах военных объектов Россия лишний раз демонстрирует собственный суверенитет над этими территориями. И показывает: на любые попытки военного или политического давления будет соответствующий ответ. Военная инфраструктура развертывается не "против кого-то": сегодня угрозы одни, завтра другие, послезавтра третьи. А фактор российской военной мощи нивелирует любые угрозы, откуда б они ни проистекали", - подчеркивает эксперт.



"Москву протесты Токио не интересуют, размещение тех или иных военных объектов на своей территории – внутреннее дело России. Мнение Японии не может влиять на позицию РФ или корректировать ее не может. Москва принимает решение о создании военных баз – это ее право. Дипломатические ноты в данном случае несущественны и ни на что повлиять не смогут", - заключает Игорь Коротченко.