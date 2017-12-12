ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам десяти месяцев 2017 года снизился на 4,4% до 210 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчётный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 5 млрд 332,7 млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 197 тыс. машин на 5 млрд 239,7 млн долларов, из стран СНГ – 13 тыс. автомобилей на 92,9 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-октябре вырос на 43,8% до 23 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 583,5 млн долларов. Из них 19,4 тыс. грузовиков на 863,3 млн долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 3,6 тыс. машин на 720,2 млн долларов – из стран СНГ.

Экспорт легковых автомобилей из России за десять месяцев 2017 года увеличился на 28,4% и составил 70 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 109,9 млн долларов. При этом в страны дальнего зарубежья было отправлено 29,4 тыс. автомобилей на 547,2 млн долларов, в страны СНГ– 40,7 тыс. машин на 562,7 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей остался на уровне прошлого года и составил 10,6 тыс. машин на 220 млн долларов. В страны дальнего зарубежья поставлено 2,7 тыс. грузовиков на 84,8 млн долларов, в страны СНГ – 7,9 тыс. машин на 135,2 млн долларов.