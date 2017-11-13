ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил на областном сельскохозяйственном празднике сегодня, 9 ноября.

"Общий валовой сбор зерновых в АПК Ростовской области, по предварительным данным, превысит 13,2 млн тонн. Рост индекса производства донской сельхозпродукции составил более 13%. Выращено и собрано свыше 12,3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых - на 15,8% больше, чем в 2016-м. Второй год подряд Ростовская область занимает 1-е место в РФ по производству этих культур", - сказал Василий Голубев.

Рекордный урожай не единственный итог сельхозгода, позитивные тенденции отмечены и в других отраслях сельского хозяйства. Ростовская область занимает 5-е место в РФ и 2-е в Южном федеральном округе по производству молока. Дан старт созданию кластера "Донские молочные продукты", начато строительство комплекса "Жуковский", такой молочный комплекс намечено создать в Мясниковском районе. По программам грантовой поддержки фермеров наша область лидирует в стране. В этом году помощь государства получили 118 начинающих фермеров и 15 семейных животноводческих ферм.

Наравне с молочным животноводством развивается мясное скотоводство, птицеводство, кролиководство, другие направления. В 2017 году выросло производство сыров, сливочного и растительного масла, кисломолочных продуктов, переработанного картофеля. За рубежом востребованы выращенные на Дону нут, патока, подсолнечное масло, индейка.

В этом году на развитие донского АПК и сельских территорий выделено почти 6 млрд рублей. Продолжаются проекты по развитию водо - и газоснабжения, сельских дорог, сети ФАПов, созданию условий для занятия детей спортом и творчеством. За последний год более чем на 8% подросла зарплата селян.

Губернатор вручил областные награды и поощрения лучшим сельхозпредприятиям и аграриям, достигшим в страду-2017 самых высоких результатов.

С профессиональным праздником аграриев Дона поздравил заместитель полпреда президента в ЮФО Владимир Гурба.